Duran Duran: „Danse Macabre“-Musikvideo mithilfe von K.I. animiert

Duran Duran haben den Titelsong „Danse Macabre“ ihres am 27. Oktober erscheinenden Albums veröffentlicht – und zeigen im dazugehörigen Musikvideo eine Monsterparty. Passend zum Erscheinungsdatum ihres neusten Werkes, das ein paar Tage vor Halloween erscheinen soll, sieht man animierte Horror-Figuren, die zum neuen Track tanzen. Auch die Band-Mitglieder treten als skelettähnliche Figuren auf.

Zur Umsetzung des animierten Clips nahm sich der Kreativdirektor Linc Gasking die K.I.-Technologie zu Hilfe. Neben Dracula, Pennywise, Nosferatu und der untoten Version der Duran Duran-Bandmitglieder passt sich auch der Song zur düsteren Stimmung des Videos an: „Get dirty up on a danse macabre.“ Dabei verrät die Bandaufstellung im Video ebenfalls die Rückkehr des ehemaligen Gitarristen Warren Cuccurullo, der die Gruppe 2001 verlassen hatte. Der Keyboarder Nick Rhodes erklärte in einem Statement zum Video, dass die künstliche Intelligenz dabei geholfen habe eigene Vorstellungen und Ideen ins Leben zu rufen:

„Wir begannen damit, uns zu überlegen, wer auf der ultimativen Gästeliste für eine Halloween-Party stehen würde, und dann wurde mithilfe der neuesten KI-Animationstechniken schnell eine Auswahl an Hexen, mythischen Biestern, Vampiren und Dämonen entwickelt.“

Die Band stellte die 13 Songs ihres neuen Albums „Danse Macabre“ im August vor und erklärte, dass das Konzept dazu nach dem Halloween-Konzert der Gruppe im vergangenen Jahr entstand. Dabei enthält die Titelliste neben überarbeiteten Duran-Duran-Tracks auch mehrere Gothic-lastige Coverversionen von Songs wie unter anderem „Bury a Friend“ von Billie Eilish, „Paint It, Black“ von den Rolling Stones oder „Spellbound“ von Siouxsie and the Banshees. Außerdem arbeiteten Duran Duran mit der Måneskin-Bassistin Victoria De Angelis zusammen, um gemeinsam den Talking-Heads-Song „Psycho Killer“ neu zu interpretieren. Neben De Angelis werden auch Nile Rodgers, Mr. Hudson und der ursprüngliche Gitarrist der Band, Andy Taylor, auf der Platte vertreten sein.

Zuletzt veröffentlichten Duran Duran 2021 ihr fünfzehntes Album „Future Past“, auf dem Gastbeiträge von Chai, Ivorian Doll, Mike Garson und Tove Lo vertreten waren.