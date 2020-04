Duran Duran: John Taylor positiv auf Coronavirus getestet

Schlesinger erlag den Folgen der COVID-19-Infektion

Adam Schlesinger ist tot. Der Co-Gründer der Fountains of Wayne verstarb an den Folgen der Corona-Infektion. Der Grammy- und Emmy-Gewinner wurde 52 Jahre alt. Schlesingers Rechtsanwalt, Josh Grier, bestätigte den Tod gegenüber dem amerikanischen ROLLING STONE. Schlesinger wurde im Krankenhaus bis zu seinem Tod künstlich beatmet. Erfolgreicher Filmkomponist und Musiker Schlesinger, geboren 1967 in New York City, war vor allem für seine musikalische Arbeit für Film und Fernsehen bekannt. Unter anderem komponierte er die Musik für die Fernsehserie „Crazy Ex-Girlfriend“, die Komödie „Mitten ins Herz – Ein Song für dich“ (Originaltitel Music and Lyrics), das Musical „Cry Baby“ sowie das…