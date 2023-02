Bruce Springsteen: E Street Band wegen Corona weiter unvollständig

Bruce Springsteen während des Konzerts der aktuellen Tour in Atlanta, Georgia, am 3. Februar 2023.

Seit dem 1. Februar 2023 sind Bruce Springsteen & the E Street Band auf Welttournee. Die Tücken des Tourens mit großer Band und einer entsprechend großen Crew in Zeiten von Covid-19, zeigen sich nun bereits am sechsten Termin ihrer Konzertreise. Am 10. Februar bespielten der 73-Jährige und seine Kolleg*innen das American Airlines Center in Dallas, Texas. Auf der Bühne fehlten allerdings drei Mitglieder der gewöhnlichen Besetzung.

Während der Show hielt Springsteen inne, um die leicht verkleinerte Bühnenpräsenz zu erklären. Während er die Abwesenden aufzählte, nannte er nach den Namen der Sängerin und Violinistin Soozie Tyrells und des Gitarristen Steven Van Zandts den Grund: „COVID!“. Als die Reihe an seine Frau Patti Scialfa kam, unterlies er dies jedoch. Nichtsdetotrotz versprach er Dallas entgegen dieser Widrigkeiten eine historische Performance zu bieten.

Noch bevor der Sänger das Rätsel aufklärte, hatte ein Fan sich bereits selbstständig über Twitter an van Zandt gewandt, und eine Begründung für dessen Abwesenheit gefordert. Dieser bestätigte , dass die pandemische Lage in den USA immer noch ihre Auswirkungen zeige. Er beschwichtigte aufkommende Fan-Sorgen jedoch, indem er versicherte, einen milden Verlauf der Infektion zu erleben. Als Grund seines Glückes gab er an, mehrfach geimpft zu sein. Daher blicke er auch mit einigem Optimismus in die nähere Zukunft und hoffe, am 14. Februar in Houston oder am 16. Februar in Austin wieder fit zu sein. Der Vorfall bestätigt erneut Springsteens 2020 geäußerten Sorgen, dass Tour-Schicksale durch die Pandemie in Zukunft beeinflusst werden könnten. Tatsächlich hat sie ihre akteulle Reise auch schon vorher belastet, da sie eigentlich im Jahr 2020 geplant war.

Soozie Tyrell verpasste ihren zweiten Auftritt in Folge. Sie hatte bereit am 7. Februar in Hollywood, Florida gefehlt. Über ihren konkreten gesundheitlichen Status ist nichts bekannt. Auch für Scialfa ist es nicht der erste Ausfall während der aktuellen Tour. Schon am 3. und 5. Februar, in Atlanta, Georgia und Orlando, Florida, stand sie nicht auf der Bühne.

Die Tour soll noch mehrere Monate andauern. Nachdem sich die Gruppe bis Mitte April ausführlich dem nordamerikanischen Kontinent widmet, sind sie zwischen Ende April und Ende Juli in Europa zu sehen. Auch in Deutschland sind vier Auftritte geplant.