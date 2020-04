Queen: Brian May glaubt, dass die Corona-Krise die Menschheit stärkt

Vor wenigen Tagen hatte US-Countrysänger Joe Diffie bekanntgegeben, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Nun erlag er den Folgen der Erkrankung.

Joe Diffie ist tot – der US-amerikanische Countrysänger verstarb im Alter von 61 Jahren an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus. Seine letzten Stunden verbrachte der Musiker in Nashville. Diffies Ableben wurde auf seiner offiziellen Facebook-Seite bestätigt. Joe Diffie auf Facebook: https://www.facebook.com/JoeDiffie/posts/10158237008220522 Große Erfolge in den 1990er-Jahren Diffie zählte in den 1990er-Jahren zu den bekanntesten Country-Künstlern in den USA. Zu seinen größten Hits gehören die Songs „Home“, „If the Devil Danced (In Empty Pockets)“, „Third Rock from the Sun“und „Pickup Man“ – die allesamt auf dem ersten Platz der „Billboard Hot Country Songs“-Charts landeten. Insgesamt gelangen dem Musiker 18…