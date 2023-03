Duran Duran: Neues Album wird mit schwer krankem Andy Taylor aufgenommen

Andy Taylor bei einem Duran-Duran-Auftritt in New York City, 1983.

Duran Durans John Taylor hat am vergangenen Donnerstag (16. März) bei einem Event in Beverly Hills angekündigt, dass die Band zurzeit ein neues Album produziere. Er erklärte, dass an diesem Prozess auch Andy Taylor beteiligt sei. Der Bassist der New-Wave-Gruppe war eigentlich 2006 aus der Formation ausgestiegen. Zusätzlich gaben seine Kollegen letztes Jahr, während ihrer Aufnahme die „Rock and Roll Hall of Fame“, bekannt, dass Taylor an Prostatakrebs leidet. Damals sprachen die Musiker davon, dass es nur verschwindend geringe Behandlungschancen geben würde.

Die Arbeit an dem Projekt, dass Ende diesen Jahres erscheinen soll, findet daher wohl auch auf Ibiza statt, der Wahlheimat des 62-jährigen Gitarristen. Zumindest Frontsänger Simon Le Bon plane dort gemeinsam mit Taylor zu arbeiten. Andere Teile sollen in London und Los Angeles produziert werden.

Die neue Platte sei außerdem ein Resultat der Diagnose. „Es wird viele Cover-Songs geben, Songs die uns als Kindern etwas bedeutet haben. Es ist also großartig, dass er dabei ist“, so Bassist John Taylor.

Das letzte Longplayer der Gruppe, an dem Taylor als Gitarrist beteiligt war, ist das 2004 erschienene „Astronaut“. Ihr aktuelles Studioalbum „Future Past“ veröffentlichten Duran Duran 2021.