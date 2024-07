Mit Peter Schilling „völlig losgelöst“ gegen Spanien?

Am Freitag (05. Juli) spielt Deutschland gegen Spanien bei der Heim-EM in Stuttgart um den Einzug ins Halbfinale (18 Uhr, MagentaTV, ARD). Eine knüppeldicke Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Nagelsmann.

Damit die Fans richtig auf Touren kommen vor dem Entscheidungsspiel, spielt Peter Schilling um 16 Uhr in Berlin auf der sicher sehr gut gefüllten Fanmeile ein Konzert. Mit seiner von Fan-Vertretern ausgewählten Hymne „Major Tom“ begleitet der NDW-Sänger seit einigen Spielen Tore und Erfolge der DFB-Elf.

Mehr zum Thema EM-Prognose: Wird Deutschland Europameister?

Seit Jahren hat es kein Lied mehr so einfach gehabt, die Menschen im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft so leicht zum Mitsingen zu bewegen. So könnte es auch auf dem Fan-Fest in der Hauptstadt zu ergreifenden Szenen kommen, wenn viele Tausend Menschen gemeinsam „völlig losgelöst“ anstimmen.

DFB-Elf hört lieber nicht Peter Schilling

„Major Tom“ ist eine milde Space-Schlager-Variante des „Space Oddity“-Themas von David Bowie. 1982 war der Song für eine Weile Nummer-Eins-Hit in Deutschland, in der englischen Umsetzung als „Coming Home“ auch mal kurz Platz 14 in den US-Billboard-Charts. Ein Hauch von Nenas „Luftballon“-Epos wehte durch die große, weite Musikwelt.

Sané, Musiala und Co. motivieren sich indes etwas anders für ihre Spiele bei der Euro 2024. Dass sie große Fans von Kontra K sind, dürfte mittlerweile jeder mitbekommen haben. Das hat auch Dieter Bohlen. mitbekommen Der Ex-Modern-Talking-Komponist und DSDS-Juror glaubt, dass die Siegeschancen der von Julian Nagelsmann trainierten Mannschaft aber noch steigen könnten, wenn sie ein ganz bestimmtes anderes Lied hören würden.