Ed Sheeran kündigt Compilation „+-=÷× (TOUR COLLECTION)“ an

Am 27. September wird „+-=÷× (TOUR COLLECTION)“ erscheinen – eine Compilation, die die essenziellen Songs aus der zehnjährigen „Mathematics“-Ära von Ed Sheeran vereint und diese Phase seine Schaffens final beendet.

Die Tracksammlung kommt in verschiedenen Formaten daher. Sie kann als CD, als Doppelvinyl im hellblauen Design sowie als Download erworben, aber auch einfach gestreamt werden. Zu den physischen LP-Versionen gibt es außerdem als Extra Sprachnotizen vom Briten dazu.

Die Tracklist der Compilation variiert je nach Format. Auf der CD und der Vinyl-Variante lassen sich folgende Stücke finden:

„+-=÷× (TOUR COLLECTION)“ – Tracklist:

The A Team

Lego House

Give Me Love

Sing

Don’t

Thinking Out Loud

Bloodstream

Photograph

Tenerife Sea

I See Fire

Castle On The Hill

Shape Of You

Galway Girl

Perfect

Happier

Dive

I Don’t Care (feat. Justin Bieber)

Beautiful People (feat. Khalid)

Afterglow

Bad Habits

Shivers

Eyes Closed

Mehr zur digitalen Version der Compilation

Zusätzlich zu den eben genannten Tracks enthält die digitale Variante die Bonus-Tracks „You Need Me, I Don’t Need You“ und „Lay It All On Me“ (Rudimental feat. Ed Sheeran).

Ed Sheeran live in Deutschland 2025

Auch wenn die „Mathematics“-Ära von Ed Sheeran zum Schluss gekommen ist, heißt es nicht, dass sich der Musiker zur Ruhe setzt. Vielmehr wird er auch 2025 für einige Gigs in Deutschland vorbeischauen – konkret macht er in Stuttgart, Hamburg und Düsseldorf Halt. Die Tour-Termine gibt’s hier:

Deutschlandkonzerte im Überblick: