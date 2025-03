Ed Sheeran: Jetzt kommt das neue 2025er-Album

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Ed Sheeran hat am Mittwoch seinen unveröffentlichten Song „Azizam“ vorgestellt. Und dabei auch gute Nachrichten verkündet. Sein nächstes Album ist bereit für die Massen.

In einem Instagram-Video ist Ed Sheeran zusammen mit dem Produzenten Ilya Salmanzadeh in einem Studio zu sehen, wie sie zu einer Mischung des neuen Songs mitwippen. und Sheeran tanzt durch den Raum. „Und wenn Liebe nur ein Spiel ist, komm und spiel mit“, singt Sheeran über den Beat des Songs. „Azizam. Triff mich heute Abend auf dem Floor. Zeig mir, wie ich mich wie das Wasser bewegen kann.Zwischen den tanzenden Lichtern/Sei mein, sei mein Azizam.“

Der Singer-Songwriter hat den Beitrag mit folgendem Titel versehe.: „Album fertig. Single bald. Ich bin sehr aufgeregt, wie man sehen kann.“ „Azizam“, ein persischer Kosename, wurde erstmals letzte Woche von dem Künstler während einer spontanen Straßenperformance im French Quarter in New Orleans aufgeführt.

Der Grammy-Gewinner tauchte auch am St. Patrick’s Day in einem Bostoner Pub auf, um ein Überraschungs-Akustikset zu spielen, bei dem er von Bandmitgliedern der Irish-Folk-Band Beoga begleitet wurde und eine Melodie seiner Hits, darunter „Galway Girl“, „Shape of You“ und „Nancy Mulligan“, zum Besten gab.

Sheerans jüngste Pop-ups sind Teil einer Reihe von Überraschungskonzerten in den Vereinigten Staaten. Vor dem Stopp in Boston besuchte Sheeran die Tootsie’s World Famous Orchid Lounge in Nashville. Wo er mit einem rosa Cowboyhut eine Darbietung von „Take Me Home, Country Roads“ zusammen mit seinem Freund Jackson Capps sang.