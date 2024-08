Gilbert O’Sullivan veröffentlicht neues Album „Songbook“

Am 27. September 2024 erscheint das neue Album „Songbook“ von Gilbert O’Sullivan. Es umfasst zwölf neu eingespielte und reduzierte Versionen von Liedern seiner bekanntesten Songs.

Darunter die Neueinspielung von „Alone Again (Naturally)“ aus dem Jahr 1971 sowie der neue Song „A Kiss Is A Kiss“, der speziell für dieses Album geschrieben wurde.

Die Aufnahmen zu „Songbook“ fanden Ende 2023 im Lafayette, King’s Cross, statt. O’Sullivan wurde dabei von den Gitarristen Bill Shanley und Andy Wright begleitet, während Gavin Goldberg und Wright die Produktion übernahmen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf „Songbook“ finden sich sowohl frühe Stücke wie „Nothing Rhymed“, „We Will“ und „Happiness Is You and Me“ als auch neuere Titel wie „Dansette Dreams and 45s“ (2018) und „Blue Anchor Bay“ (2022).

In Großbritannien erlangte er Anerkennung, als die Songs „Clair“ und „Get Down“ die Spitzenposition der Single-Charts erreichten und das Album „Back To Front“ die Album-Charts anführte. Auch in Deutschland erreichte „Get Down“ Platz 1 der Charts.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Album „Songbook“ wird ab dem 27. September 2024 erhältlich sein.

Trackliste:

Nothing Rhymed

Clair

We Will

Blue Anchor Bay

Happiness Is Me and You

Alone Again (Naturally)

What’s in a Kiss?

I’ll Never Love Again

Why, Oh Why, Oh Why

No Matter How I Try

Dansette Dreams and 45s

A Kiss is a Kiss