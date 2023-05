Ed Sheeran hat sich mit der Musik von Eminem das Stottern abtrainiert

Ed Sheeran ist Eminem sehr dankbar, denn der Rapper soll Sheerans Stottern zum Teil „geheilt“ haben. Der britische Sänger erklärte, dass sein Onkel ihm das Album „The Marshall Mathers LP“ geschenkt hatte. Das war im Jahr 2000, als Ed gerade einmal neun Jahre alt war. Er wiederholte damals die Strophen immerzu und kämpfte so gegen sein Sprachproblem.

Der Onkel stellte den HipHop-Künstler als den nächsten Bob Dylan vor und empfahl Sheeran, mal reinzuhören. „Und indem ich diese Platte kennenlernte – und sie immer wieder rappte – hat sie mein Stottern geheilt“, so der Musiker. Seine Familie wusste von Sheerans eigenen Methoden angeblich nichts, denn er unterzog sich gleichzeitig intensiver Sprachtherapie.

Ed Sheeran bewundert Eminem für seine Bodenständigkeit

Dies verriet er bei einem Auftritt in der „Howard Stern Show“ am Mittwoch (10. Mai), wo er auch erwähnte, dass er sich in den letzten Jahren mit Eminem angefreundet hat. Über seine Freundschaft sagte er: „Ich denke, dass es bei Eminem anders ist, weil er ziemlich zurückgezogen lebt und nicht so viele Leute sieht oder trifft. Ich kenne ihn jetzt (seit) sechs Jahren und wir haben drei Songs zusammen gemacht, ich habe zweimal mit ihm auf der Bühne gestanden. Er ist eine Person, mit der ich mich wirklich identifizieren kann, da er immer noch in seiner Heimatstadt lebt und sein natürliches Lebensumfeld um sich hat.“

Sheeran hat endlich wieder Zeit für Talkshows, nachdem er zuletzt seinen Plagiatsprozess gewann. Der Sänger war von den Erben des Komponisten Ed Townsend verklagt worden. Der Vorwurf: Der 32-Jährige habe sich angeblich bei seinem Stück „Thinking Out Loud“ beim Marvin-Gaye-Klassiker „Let’s Get It On“ bedient, den Townsend mitgeschrieben hatte. Sheeran wehrte sich vehement gegen die Vorwürfe und drohte sogar mit einem Karriereende, sollte er schuldig gesprochen werden. Dank der Jury wurde dieses Statement nie auf die Probe gestellt.