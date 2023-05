Jamie Foxx: Familie nach Notfall seit April „auf das Schlimmste“ vorbereitet

Am 11. April erlitt Jamie Foxx einen nicht näher offenbarten medizinischen Notfall. Er sei aber schnell wieder auf dem Weg der Besserung gewesen, berichtete seine Familie damals. Da der 55-Jährige aber vier Wochen nach dem Vorfall immer noch im Krankenhaus liegt und behandelt wird, bereite sich seine Familie „auf das Schlimmste“ vor, wie verschiedene US-Medien berichten. Er befinde sich aktuell in einem Krankenhaus in Georgia, wo er unter strenger Beobachtung stehe.

Der Grund für Foxx‘ Hospitalisierung ist bislang noch nicht bekannt. Eine dem Schauspieler nahe Quelle wisse aber, dass seine Familie „auf das Beste hofft“, sich gleichzeitig aber auch auf „das Schlimmste“ vorbereite. „Jamies Leute sagen, es geht ihm gut und sein Zustand wird besser, währenddessen versuchen die Ärzte seinen Problemen auf den Grund zu gehen – aber er wäre nicht so lange im Krankenhaus wenn es ihm gut ginge“, verriet die Quelle „Radar Online“.

Am 3. Mai äußerte sich Foxx selbst zum ersten Mal zu seinem Zustand: „Ich weiß all die Liebe zu schätzen!!! Fühle mich gesegnet“, schrieb er im Instagram-Post.

Fans und Prominente reagierten auf den Post. „Jamie, komm schon!!! Wir brauchen dich“, antwortete eine Userin. Auch Halle Berry meldete sich zu Wort. „Liebe dich, Jamie“, schrieb die 56-Jährige.

Vor Foxx‘ medizinischem Notfall, arbeitete er an einer neuen Komödie für Netflix mit dem Titel „Back In Action“, bei der auch Cameron Diaz und Glenn Close eine Rolle spielen. Jamie Foxx wurde für seine Rolle als Ray Charles in „Ray“ (2005) mit dem Hauptdarsteller-Oscar ausgezeichnet. Die Single „Gold Digger“ von Kanye West, auf der der 55-jährige gefeaturet ist, erhielt in den USA achtfach Platin. Außerdem hat er einen Stern auf dem „Hollywood Walk of Fame“.