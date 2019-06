Ed Sheeran enthüllt geheime Tracklist von „No. 6 Collaborations Project“

Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal: Keine andere Musikerin dieser Welt würde den Hinweis auf die Veröffentlichung eines neuen Albums mit einem gesundheitsschädlichen Effekt versehen.

Die neue Platte von Miley Cyrus ist fertig. Wer nach dem sehr gediegenen „Younger Now“ schon die Hoffnung aufgegeben hat, dass die Sängerin noch einmal auftrumpft wie mit ihrem chaotischen Mixtape „Miley Cyrus & Her Dead Petz“, könnte nun eines Besseren belehrt werden. Auf Twitter kündigte Miley Cyrus die neue LP, die am 30. Mai auf den Markt kommen soll, auf leicht schockierende Weise an. Zu einem heftigen Stroboskop-Effekt gesellt sich die Nachricht: „She Is Coming“. Lichtempfindliche Menschen sollten die Meldung allerdings lieber meiden. Wer davon keinen epileptischen Anfall bekommt, der könnte zumindest schnell Kopfschmerzen bekommen. https://twitter.com/MileyCyrus/status/1126637758951378945?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1126637758951378945&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.billboard.com%2Farticles%2Fnews%2F8510869%2Fmiley-cyrus-she-is-coming-headache-inducing-visual Miley Cyrus: „Ich…