Verlosung: Fanpaket zu „Beau Is Afraid“ von Ari Aster mit Joaquin Phoenix

„Beau Is Afraid“ ist das neueste Werk von Regisseur Ari Aster („Midsommar“) und seine dritte Zusammenarbeit mit dem Filmstudio A24 („Everything Everywhere All At Once“). Die Alptraumkomödie erscheint am 11. Mai in den Kinos. Sie ist Asters Herzensprojekt und basiert auf einem Drehbuch, das er seit seiner Zeit als Filmstudent kontinuierlich weiterentwickelte.

Die Hauptrolle des paranoiden Beau spielt Joaquin Phoenix. Weitere Rollen übernehmen Nathan Lane („The Producers“), Amy Ryan („Only Murders in the Building“), Parker Posey („The Staircase“) und Patti LuPone („American Horror Story“).

„Beau Is Afraid“: Inhalt

Der Inhalt des Films: „Beau geht es nicht gut – seine Paranoia macht ihm das Leben schwer und die Medikamente, die ihm sein Therapeut verschreibt, sind auch keine Lösung. Als Beau aufbricht, um seine Mutter zu besuchen, beginnt eine epische Odyssee, auf der er mit seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft konfrontiert wird. Am Ende muss Beau erkennen, dass er seine dunkelsten Abgründe überwinden muss, um seine Träume zu erfüllen.“

