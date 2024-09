Ehekrise zeigt wohl Wirkung: Foo Fighters canceln Show

Die Foo Fighters haben am heutigen Donnerstag (26. September 2024) ihren Auftritt beim Soundside Music Festival abgesagt.

Das Festival sollte stattfinden am Samstag, 28. September, sowie Sonntag, 29. September, im Seaside Park in Bridgeport, Connecticut. Eine recht kurzfristige Absage. Die Foo Fighters waren für den Sonntag als Headliner gebucht. Nun werden sie immerhin durch Jack White und Greta Van Fleet ersetzt.

Foo Fighters auf Instagram:

„Die Foo Fighters werden dieses Wochenende nicht mehr beim Soundside Music Festival auftreten“, heißt es in einem knappen Statement auf dem offiziellen Instagram-Account der Band.

Eine Begründung liefern Dave Grohl und Kollegen nicht. Die Kommentarfunktion zu diesem Post ist nicht geöffnet. Vor zwei Wochen meldete Grohl, auch auf Instagram, dass er Vater eines unehelichen Kindes geworden ist.

„Ich bin kürzlich Vater einer kleinen Tochter geworden, die außerhalb meiner Ehe geboren wurde“, bekennt der Foo-Fighters-Boss darin „Und ich habe vor, ihr ein liebevoller und unterstützender Elternteil zu sein. Ich liebe meine Frau und meine Kinder. Und ich tue alles, was ich kann, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Vergebung zu verdienen. Wir sind dankbar für eure Rücksichtnahme auf alle beteiligten Kinder, während wir gemeinsam vorankommen.“

Nach seiner Baby-Beichte, mit einer anderen Frau ein uneheliches Kind gezeugt zu haben, kamen auch Details ans Licht.

Wie ein Insider „People“ erzählte, soll der Sänger bereits einen Scheidungsanwalt konsultiert haben. Wohlgemerkt: VOR dem Geständnis, ein viertes Kind gezeugt zu haben.

Das Celebrity-Magazin verrät aber keine weiteren Details, wann genau Grohl sich Rechtsbeistand suchte. Auch über die Gründe für den Besuch beim Anwalt gibt es keine Informationen.

Möglicherweise unterrichtete der Musiker seine Familie schon sehr viel früher über seinen folgenreichen Seitensprung. Ob er und seine Ehefrau Jordyn Blum (Hochzeit vor 21 Jahren) noch zusammen sind, ist offen. Vielleicht folgte sein Statement in den sozialen Medien erst nach einer Trennung.

Ist Dave Grohl längst von seiner Frau Jordyn Blum getrennt?

In seinem reumütigen Geständnis liest es sich jedenfalls anders. Grohl schrieb: „Ich liebe meine Frau und meine Kinder, und ich tue alles, was in meiner Macht steht, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und Vergebung zu erhalten.“

Eigentlich ein klarer Hinweis, dass das Ehepaar um die gemeinsame Beziehung kämpft. Doch warum dann der Besuch beim Scheidungsanwalt? Erst vor einigen Wochen sah man beide gut gelaunt bei Wimbledon.

Vergangene Liebschaften des Foo-Fighters-Frontmanns packten bereits aus, dass er ihnen auch damals nicht treu war. Wie der „Guardian“ berichtet, gestand der 55-Jährige in der Vergangenheit, dass er seiner ersten Frau Jennifer Leigh Youngblood (verheiratet von 1994 bis 1997) ebenfalls betrogen hat. Eine nachfolgende Beziehung mit der Musikerin Louise Post scheiterte angeblich, weil Grohl sie mit Schauspielerin Winona Ryder (52) betrogen. Grohl hatte dies stets bestritten.