Foo Fighters: Fans debattieren Stärken und Schwächen von Josh Freese

Wie gut ist er? So gut wie Taylor Hawkins? Oder sogar besser? Darüber streiten Foo-Fighters-Fans. Der 50-jährige Josh Freese hat den im März 2022 verstorbenen Taylor Hawkins ersetzt und tourt mit der Band derzeit durch Europa, wo man seine Klasse begutachten kann. Freese, der zuvor als Schlagzeuger u.a. bei Weezer, Guns N‘ Roses und den Nine Inch Nails tätig war, sorgt jedoch nicht nur für Begeisterung unter den Fans. Viele beschweren sich aktuell nach einer ersten Charge von Live-Auftritten auf dem Social-News-Forum „Reddit“ darüber, wie er im Vergleich zu Hawkins abschneidet. Viele andere aber finden Freese genau passend.

Contra Josh Freese: „Freese spielt wie eine Maschine, aber der Rest der Band hat Mühe, mit ihm mitzuhalten“

In einem Thread mit dem Titel „Does Freese“, der am 31. Mai auf der offiziellen Reddit-Seite der Band gestartet wurde, schrieb ein Nutzer: „Er [Freese] ist eindeutig ein großartiger Schlagzeuger. Aber nachdem ich mir einige der jüngsten Live-Auftritte mit Josh Freese angesehen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass er im Vergleich zu Taylor den Beat wirklich überstürzt.“ Dem Nutzer zufolge sei Taylor ein „in the pocket“-Drummer gewesen. Freese spiele wie eine Maschine, „aber man kann hören, dass der Rest der Band Mühe hat, mit ihm mitzuhalten. Everlong war so unglaublich schnell. Das macht den Verlust von Taylor nur noch deutlicher. Er war der perfekte Schlagzeuger von FF. Das ist nur meine Meinung.“

Einige Fans unterstützen diese Ansicht und kritisieren ebenfalls Freeses Technik. Einer schrieb: „[Er] hetzt. Definitiv hektisch. Es gab einen Track während des Livestreams, der super schnell war. Danach sagte Pat [Smear]: ‚Das war das Tempo von Shane Hawkins!“

Pro Josh Freese: „Einer der besten Schlagzeuger der Welt“

Einige „Redditors“ sind genau anderer Meinung. Konkret jubelte ein Fan: „Ich bin eigentlich begeistert, dass sie schneller sind. Monkey Wrench klingt jetzt fast wie ein Hardcore-Song. Ich hoffe wirklich, dass sie Josh so spielen lassen, wie er bisher gespielt hat.“

Ein anderer User erklärte: „Es ist buchstäblich Josh Freeses Job, so zu spielen, dass die Bedürfnisse seiner Arbeitgeber befriedigt werden. So hat er die Karriere gemacht, die er in den letzten 25 Jahren hatte, und deshalb gilt er allgemein als einer der besten Schlagzeuger der Welt.“

Der Nutzer fährt fort: „Wenn Dave irgendwelche Probleme mit dem hat, was er tut, dann garantiere ich, dass es diskutiert wird, dass es nach diesem Durchlauf diskutiert wird oder dass es bereits in den Proben angesprochen wurde, die, darauf würde ich wetten, länger dauerten, als jeder von uns weiß. Ich würde stark bezweifeln, dass Dave von ihm verlangt, dass er sich an alle spezifischen Fills und Nuancen hält, die Taylor jemals aufgenommen oder live gespielt hat. Er möchte auf jeden Fall, dass die Musik die Menschen, die sie spielen, widerspiegelt. Es macht also Sinn zu glauben, dass sie zusammen gearbeitet haben, um einen Punkt zu erreichen, an dem er mit Respekt vor dem Erbe der Musik spielt, aber auch die Freiheit hat, er selbst als Musiker zu sein. Ist es seltsam, als Fan zu hören, dass Dinge anders gemacht werden, als sie in den letzten 25 Jahren gemacht wurden? Ja, natürlich.“

„Die einzige Konstante ist der Wandel – der Wechsel eines Mitglieds wird IMMER eine neue Nuance bringen“

Aber, so findet der „Reddit“-User weiter: „Die einzige Konstante ist der Wandel, und der Wechsel eines Mitglieds wird IMMER eine neue Nuance bringen. Das ist einfach so. Aber JF ist zweifellos der beste Schlagzeuger für diese Band, und wir sollten darauf vertrauen, dass diese Jungs nach all den Jahren vielleicht doch wissen, was sie tun, anstatt sich mit Durchschnittswerten und Zeitstempeln herumzuschlagen.“

Foo Fighters: Viele Konzerte und ein neues Album

Zusätzlich zu dem bereits erwähnten globalen Live-Stream hat die neue Foo Fighters-Besetzung bisher eine Handvoll Konzerte gespielt. Das erste fand am 24. Mai 2023 im Bank of New Hampshire Pavilion in New Hampshire statt, zuletzt traten sie bei Rock an Ring und Rock im Park auf.

Die Foos haben außerdem am 2. Juni ihr neues Studioalbum „But Here We Are“ veröffentlicht. Da es aufgenommen wurde, bevor Freese offiziell an Bord kam, spielt Frontmann Dave Grohl das gesamte Schlagzeug (und erhält damit seinen ersten Schlagzeug-Credit auf einem Foo Fighters-Album seit „In Your Honor“ von 2005).