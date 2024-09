Dave Grohl: Das ist die Familie des „Foo Fighters“-Musikers

Indem Dave Grohl selbst bekannt gegeben hat, dass er seiner Frau fremdgegangen und sogar Vater eines unehelichen Kindes geworden ist, hat das Image des „nicest Guy in Rock“ einen Knacks bekommen. Zwar steht er öffentlich zu seinem Fehltritt, doch für seine Frau Jordyn Blum und seine Familie scheint es dem Wortlaut des Posts zufolge ein schwerer Schlag gewesen zu sein. Grohl wolle nun alles dafür tun, das Vertrauen seiner Familie zurückzugewinnen.

Dave Grohls Ehefrau: Wer ist Jordyn Blum?

Jordyn Blum hat sich an der Seite von Dave Grohl stets sehr bedeckt gehalten, daher ist nur wenig über die Ehefrau des Foo-Fighters-Musikers bekannt. Als gesichert gilt jedoch, dass sich die beiden 2001 kennenlernten – damals arbeitete sie Produzentin bei MTV und sie sprachen erstmals in der Sunset Marquis Whiskey Bar in West Hollywood miteinander, als Taylor Hawkins und er dort zusammen feierten.

Gegenüber dem „Q Magazine“ fand er sie so interessant, dass er sie mit „meine zukünftige Ex-Frau“ ansprach. Das Interesse hielt aber anscheinend nicht lange an. „Als ich meine Frau kennenlernte, hatten wir ein paar Dates und ich beschloss, dass ich noch nicht bereit für eine ernsthafte Beziehung war, also habe ich einfach aufgehört anzurufen“, so Grohl 2007 in einem Interview mit „Elle“.

Grohl änderte jedoch seine Meinung und verriet: „Nach drei Monaten hatte ich eine Offenbarung und rief sie zurück. Sie nahm den Hörer ab und sagte: ‚Oh, ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal von dir hören würde.“ Am 2. August 2003 heiratete das Paar in Los Angeles.

Bevor sie Dave Grohl kennenlernte, soll Jordyn Blum als Model gearbeitet haben – angeblich wurde sie in einem Supermarkt entdeckt, als sie zwölf Jahre alt war. Sie ist Berichten zufolge jüdisch, dafür spricht auch, dass ihre Tochter Violet auf Instagram mehrfach betont hat, dass sie jüdisch sei. Zudem haben Dave Grohl und Produzent Greg Kurstin über mehrere Jahre hinweg die Hanukkah-Sessions aufgenommen.

Dave Grohls Kinder mit Jordyn Blum

Das Paar hat drei Töchter: Violet Maye Grohl wurde im Jahr 2006 geboren und ist somit mittlerweile 18 Jahre alt. Sie steht seit mehreren Jahren immer wieder mit ihrem Vater auf der Bühne, denn sie hat sich offenbar ebenfalls für eine Gesangskarriere entschieden. Vor Kurzem hatte Violet Grohl auf Instagram verkündet, dass sie die Schule abgeschlossen habe und nun ein neuer Lebensabschnitt für sie beginne – dazu gehört eigenen Angaben zufolge auch, von einer Talent-Agentur vertreten zu werden.

Harper Willow Grohl wurde 2009 geboren. Die 15-Jährige, die wie ihre große Schwester schon oft mit den Foo Fighters unterwegs war, spielte sogar schon einmal vor deren Publikum bei einem Festival in Island Schlagzeug – auf ihrem Instagram-Kanal erklärte sie aber bereits mehrfach, dass sie keine Musikkarriere anstrebe. Stattdessen male sie lieber, Bilder davon zeigt sie auf einem privaten Instagram-Account.

Ophelia Saint ist das dritte Kind von Dave Grohl und Jordyn Blum. Sie kam 2014 zur Welt. Von der Zehnjährigen ist nichts bekannt, da die Familie ihre Privatsphäre, so gut es geht, schützt. Lediglich auf Konzerten sieht man die jüngste Tochter des Paars gelegentlich am Bühnenrand umherspringen und auch auf manche Veranstaltungen kam sie bereits mit.

Dave Grohl: Offenbar nicht das erste Mal fremdgegangen

Auch wenn es zum Privatleben des Musikers gehört, mit wem er ins Bett geht: Seine Ex-Partnerinnen haben in der Vergangenheit öffentlich gemacht, dass er es mit der Treue offenbar nicht so ernst nimmt. Seine erste Ehe mit Jennifer Youngblood soll aus diesem Grund in die Brüche gegangen sein.

Zudem erklärte die US-Snowboarderin Tina Basich in ihren 2003 erschienenen Memoiren, dass Grohl heimlich eine weitere Frau gedatet habe, als die beiden zusammen waren. „Ich weiß nicht, wie jemand in seinem Beruf eine normale Beziehung mit einer Freundin haben kann … oder zwei, wie sich herausstellte. Ich habe es aus zweiter Hand erfahren, durch die Gerüchteküche, als es so aussah, als wüssten alle anderen auf der Welt davon, nur ich nicht.“