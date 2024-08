Foo Fighters: Trump-Kampagne behauptet Lizenz für Songnutzung zu haben

Rechts: Dave Grohl tritt während der „Austin City Limits“-Fernsehaufnahmen der Foo Fighters bei ACL Live am 12. Oktober 2023 in Austin, Texas, auf; Links: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump spricht auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) im Hilton Anatole am 06. August 2022 in Dallas, Texas Foto: Getty Images. Rechts: Gary Miller; Links: Brandon Bell. All rights reserved.