Erst Ende Juni beendeten die Foo Fighters ihre UK-Tour in Birmingham. Nun scheint Frontmann Dave Grohl seine typische Bekleidung in Form von Jeans und T-Shirt abgelegt zu haben, um am Dienstag (2. Juli) beim Tennisturnier in Wimbledon in einem Anzug mit Krawatte und zurückgegelten Haaren aufzutreten. Viele Fans meldeten sich via X und bezeichneten das Erscheinungsbild des 55-Jährigen als befremdlich.

Groll schaut sich Tennismatch an

Zwar gibt es für die Besucher:innen des Tennisturniers in Wimbledon offiziell keine Kleiderordnung, doch sei „elegante Kleidung erwünscht“. Gerade auf dem Centre Court und Court One, wo die hochkarätigen Spiele ausgetragen werden, zeigen sich die Zuschauer:innen meist in schicker Kleidung. So auch Dave Grohl, der sich gemeinsam mit seiner Frau Jordyn Blum auf dem Centre Court befand. Dort spielten ab 14:30 Uhr Jessica Bouzas Maneiro gegen Marketa Vondrousova und Vit Kopriva gegen Novak Djokovic. Ursprünglich hätte auch Andy Murray gegen Tomas Machac antreten sollen, doch Murray sagte das Match kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen ab.

Wie einige Fotos vom Sänger zeigen, saß er in einem dunkelblauen Anzug mit einer beigen Krawatte im Publikum und verfolgte das Spiel aufmerksam mit. Auch wenn „BBC Sport“ versuchte, Grohl zu einer Prognose zu bewegen, hielt sich der Rockstar zurück und beantwortet die Frage zum potenziellen Sieger des Wimbledon-Turniers mit „keine Ahnung“. Wer sich allerdings nicht zurückhielt, waren Foo-Fighters-Fans, die auf X Grohls untypisches Outfit kommentierten. So erklärte ein User: „Dave Grohl sieht furchtbar aus“, während ein anderer ihn mit einem Fisch außerhalb des Wassers verglich: „Dave Grohl im Anzug und mit Krawatte ist wie ein Fisch außerhalb des Wassers. Wir sind verblüfft.“

Zuletzt spielten die Foo Fighters am 27. Juni im Villa Park in Birmingham, wo sie neben eigenen Klassikern auch eine Coverversion des Black-Sabbath-Hits „Paranoid“ von 1970 mit Geezer Butler performten. Ab Mitte Juli wird die Rockband anschließend durch die Vereinigten Staaten touren und insgesamt 17 Konzerte spielen.