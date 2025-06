„Ein Minecraft Film“: Fanpakete und Blu-Ray zu gewinnen

Ab sofort ist „Ein Minecraft Film“ als Premium-Download zum Leihen und Kaufen erhältlich – und ab dem 3. Juli 2025 auch als 4K Ultra HD™, Blu-ray™ und DVD im Handel. Zur Feier des Home-Entertainment-Releases verlosen wir zwei exklusive Fanpakete mit Hinguckern für Minecraft-Fans.

Trailer und Mehr

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Klötzchenwelt wird lebendig: „Ein Minecraft Film“ bringt das Kultspiel von Mojang erstmals in die reale Welt – als Abenteuerkomödie unter der Regie von Jared Hess („Nacho Libre“).

Mit an Bord: Jason Momoa („Aquaman“), Emma Myers („Wednesday“), Danielle Brooks („Die Farbe Lila“) und Sebastian Hansen („Just Mercy“) und Jack Black als Minecraft-Ikone Steve. Gemeinsam landen sie in der pixeligen „Oberwelt“, einem fantasievollen Würfelkosmos, in dem sie Mut, Teamgeist und Kreativität beweisen müssen, um den Weg nach Hause zu finden.

Die vier Außenseiter werden durch ein geheimnisvolles Portal in die Oberwelt hineingesogen: ein bizarres, würfelförmiges Wunderland, das durch ihre Fantasie gedeiht. Um wieder zurück nach Hause zu gelangen, begeben sie sich mit dem erfahrenen „Crafter“ Steve auf eine magische Reise. Ihr gemeinsames Abenteuer stellt die fünf Gefährten vor die Herausforderung, ihren Mut unter Beweis zu stellen und sich auf die einzigartigen kreativen Fähigkeiten zu besinnen, die sie als Individuen ausmachen.

So nimmst du an der Verlosung teil

Wir verlosen 2 Fanpakete, bestehend aus:

1x Blu-ray von „Ein Minecraft Film“

1x Plüsch-CREEPER Taschenanhänger

1x Plüsch-BIENEN Taschenanhänger

Für die Teilnahme am Gewinnspiel einfach Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen@rollingstone.de mailen. Stichwort: „Verlosung: Minecraft “. Einsendeschluss: 17.07.25. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

„Ein Minecraft Film“ – ab sofort digital erhältlich, ab 03.07.25 auf 4K Ultra HD™, Blu-ray™ und DVD. Wer’s nicht abwarten kann, lädt es sich direkt runter.