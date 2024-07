Am Mittwoch (17. Juli) wurde bekannt, dass der ehemaliger Bassist von Metallica, Jason Newsted, seine Sammlung an Musikinstrumenten verkauft. Newsted, der nach dem Tod von Cliff Burton 1986 zu Metallica stieß und bis 2001 bei der Band blieb, bietet seine Ausrüstung über die Plattform Reverb zum Verkauf an.

„Ich habe mich mit Reverb zusammengetan, um zum ersten Mal einige Stücke aus meiner Sammlung zu verkaufen“, erklärte er. „In den letzten 30 oder 40 Jahren, in denen ich herumgereist bin, um für Leute Musik zu spielen, habe ich einiges an coolem Zeug gesammelt. Ich bin um die Welt gereist, um diese Stücke zu sammeln, und viele dieser Stücke sind mit mir um die Welt gereist. Ich würde sie gerne in die Hände anderer Spieler geben, denn ich kann nur so viele auf einmal spielen, und wunderbare Gitarren wie diese sollten nicht ewig in Kisten leben … sie verdienen es, gespielt zu werden!“

Einzigartige Instrumente aus der Metallica-Ära

Unter den zum Verkauf stehenden Bass-Gitarren befindet sich der 10-saitige Alembic Europa-Bass als Sonderanfertigung aus dem Jahr 1992, den Newsted während der Tour zu Album „Metallica“ aka „The Black Album“ spielte. „Das ist ein ganz besonderes Stück Metal-Geschichte, und er ist einzigartig. Das Ding ist ein Biest … man muss schon ein knallharter Typ sein, um ihn zu tragen, geschweige denn zu spielen“, beschreibt Newsted das Instrument.

Ein weiteres Highlight ist der 5-saitige Zon-Bass, der bei den Aufnahmen zum Song „Until It Sleeps“ verwendet wurde. Das Instrument trägt noch die Einstellungsmarkierungen der Studiosessions. Auch dieses beschreibt der 61-Jährige als „ein Stück Metal-Geschichte“ und sagt weiter: „Ihr habt den Song in eurer Sammlung [und] das ist der Bass, der ihn gespielt hat.“

Weitere Schätze aus Newsteds Sammlung

Zu den weiteren bemerkenswerten Instrumenten gehört ein 1989er 20th Anniversary Alembic Bass, nummeriert als sechstes Exemplar von insgesamt 200. Dieser Bass war einer seiner ersten Alembic-Bässe und ist in der Dokumentation „A Year and a Half in the Life of Metallica“ zu sehen. Ebenfalls zum Verkauf steht ein seltener PRS-Bass mit Kirsch-Sunburst-Finish, der auf der „…And Justice For All“-Tour verwendet wurde.

Zusätzlich zu diesen Bässen bietet das Ex-Metallica-Mitglied auch eine Resonator-Gitarre von 1937, eine Mandoline von 1928 und mehrere von ihm selbst handbemalte Gitarren an. Insgesamt umfasst die Sammlung mehr als 60 Gitarren und Bässe, die fast alle im Studio, in Musikvideos, auf Albumcovern oder auf der Bühne verwendet wurden.

Der offizielle Jason-Newsted-Reverb-Shop öffnet am 24. Juli (2024) und bietet Vintage-Gitarren und Einzelstücke, die alle zu einem Festpreis verkauft werden. Bereits jetzt kann man sich die zu verkaufende Sammlung online ansehen.