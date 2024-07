Eigentlich kennt man James Hetfield als Frontmann von Metallica. Bald kann der Musiker jedoch neu erlebt werden: in der Rolle eines Film-Sheriffs.

Von der Bühne in den Wilden Westen

Für seinen Rolle in „The Thicket“ tauscht er Gitarre und Mikrofon gegen Cowboy-Hut und Lederkleidung. Dass James Hetfield in der Verfilmung des gleichnamigen Mystery-Romans von Joe R. Lansdale von 2013 mitspielen wird, ist bereits seit über einem Jahr bekannt. Jetzt gibt es allerdings mehr Einblicke in den Film.

Worin genau James Hetfields Teilhabe an „The Thicket“ bestehen würde, war lange unbekannt. Der Name seiner Figur ist nach wie vor nicht bekannt, doch erste Set-Bilder lassen Schlüsse zu. So sieht man den Musiker auf einem der Fotos in braune Western-Klamotten gekleidet an einem Lagerfeuer sitzen. Der ordentliche Zustand von Hut und Ledermantel lässt eine hohe Stellung vermuten, der glänzende Stern an seinem Revers beweist es: Der Metallica-Sänger wird als Sheriff zu sehen sein.

„The Thicket“: Lange Entstehungszeit

Neben James Hetfield besteht der Cast von „The Thicket“ aus bekannten Schauspieler:innen. „Game Of Thrones“-Star Peter Dinklage übernimmt eine Rolle in der Buchverfilmung, ebenso Juliette Lewis, die man zuletzt in „Yellowjackets“ sah, sowie der Comedian Andrew Schulz. Regie führte Elliott Lester, treibende Kraft war allerdings Dinklage. Bereits vor zehn Jahren sicherte er sich die Filmrechte an Lansdales Roman – auf Deutsch auch als „Das Dickicht“ bekannt – und trat nun als Produzent in Erscheinung. „The Thicket“ erzählt die Geschichte eines Jungen, der sich nach dem Tod seiner Eltern im Texas des frühen 20. Jahrhundert an der Seite angeheuerter Außenseiter auf die Suche nach seiner entführten Schwester macht. Der Film kommt im September in die Kinos.

James Hetfield und die Schauspielerei

Für den Frontmann der wohl größten Metal-Band aller Zeiten ist es nicht die erste Filmrolle. 2019 übernahm James Hetfield im Thriller „Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile“ eine kleine Rolle. Dort einen Polizeibeamten zu mimen, war das Schauspieldebüt des Musikers – zuvor war er nur als er selbst auf der Leinwand zu sehen gewesen. Offenbar hat er Blut geleckt.