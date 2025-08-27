Eine Aufnahme von Jerry Garcias letztem Konzert wurde nie veröffentlicht. Sollte sie das?

Im Frühjahr 1997 hörten Deadheads, die in die „Grateful Dead Hour“, die landesweit syndizierte Radiosendung, einschalteten, ein seltenes, wenn auch beunruhigendes Vergnügen. In zwei Ausgaben spielte Moderator und Dead-Historiker David Gans das komplette Tape von Jerry Garcias letztem Auftritt mit der Band zwei Jahre zuvor im Soldier Field Stadion in Chicago. „Ich fand es schwer anzuhören“, gibt Gans über dieses Band zu. „Aber es gibt einen historischen Wert in dieser letzten Performance.“

Jubiläum und Auslassungen

Doch in Bezug auf eine offizielle Enthüllung wurde es seitdem nie wieder gehört.

In diesem Jahr wurde das 60. Jubiläum der Gründung der Dead mit einer neuen Box gefeiert, Unveröffentlichte Konzerte, drei festliche Dead-&-Co.-Shows im Golden Gate Park von San Francisco, weitere Veröffentlichungen in der wichtigen „Dave’s Picks“-Serie unter Aufsicht des engagierten Archivars David Lemieux sowie Bongs, E-Bikes, Paddleboards und Strandtüchern mit dem Logo der Band.

Doch wenn es um autorisierte, von der Band abgesegnete Produkte geht, bleibt die Aufnahme von Garcias letztem Konzert mit den Dead in den Archiven verschlossen. Publikumsmitschnitte und Videos des Konzerts vom 9. Juli 1995 kursieren schon lange online. Und werden weiterhin verbreitet. Besonders im Internet Archive. Wie ein Kommentator auf der Seite schrieb: „Auch wenn es vielleicht nicht so unterhaltsam ist wie ältere Konzerte aus den Siebzigern, muss man es sich als Fan der Grateful Dead unbedingt anhören.“

Eine Aufnahme vom letzten Konzert des Jerry Garcia wurde nie veröffentlicht. Sollte sie das?

Aber 30 Jahre später wurde die Aufnahme noch immer nicht von der Dead-Organisation oder Rhino Records, die den Katalog der Dead betreuen, in einer tatsächlich aufbereiteten Form veröffentlicht. Und es scheint keine unmittelbaren Pläne dafür zu geben. Als Hinweis darauf, wie sensibel die Aufnahme des Konzerts bleibt, lehnten es eng mit dem Vermächtnis der Dead verbundene Personen – einschließlich Bandmitgliedern und Garcias Familie – ab, gegenüber dem ROLLING STONE Stellung zu nehmen.

Verschlossene Schätze der Rockgeschichte

Die Rockgeschichte ist übersät mit wertvollen Artefakten, die die Künstler selbst unter Verschluss hielten. Led Zeppelin waren so enttäuscht von ihrem Reunion-Auftritt beim Live Aid 1985, selbst mit Phil Collins am Schlagzeug, dass dieser Auftritt nie erneut ausgestrahlt wurde. Die diesjährige vierteilige Doku über die Benefizkonzerte enthält nicht einmal einen Ausschnitt davon. Das Set der Rolling Stones 1969 in Altamont wurde von der professionellen Tontechnik-Crew der Grateful Dead aufgenommen. Es blieb aber ebenfalls in deren Archiven. Genauso wie das Konzert von Crosby, Stills, Nash & Young 1974 in der Wembley Arena in London (gefilmt für eine geplante TV-Sendung), bei dem sie, nach eigenem Eingeständnis, ziemlich betrunken waren auf dem Weg zu einer weiteren Trennung.

Was Garcias letztes Konzert mit den Dead wäre (er starb einen Monat später), ist ein ebenso wichtiges historisches Dokument. Und ebenso belastet. Wie Deadheads und so ziemlich jeder in der Welt der Dead übereinstimmen, war 1995 kein Glanzjahr für die Band. Schon vor den beiden Abenden im Soldier Field, die ihre Sommertour abschlossen, war die Tour von Problemen geplagt. Von Zaungästen und einer Morddrohung in Indiana bis hin zu einem Blitzeinschlag im RFK Stadium in Washington, D.C., der mehrere Fans verletzte.

Das Soldier-Field-Finale

Im Soldier Field am 9. Juli spielten die Dead solide. Wenn auch nicht so scharf wie viele meinen, dass sie es 1992 und 1993 waren, die weithin als die letzten bemerkenswerten Tourneen der Band gelten. Die Band klang immer noch lebendig bei „Cumberland Blues“ und „Touch of Grey“. Garcias Gitarrensoli hatten ein Hauch von Glanz. Und eine seltene Version von Phil Leshs „Unbroken Chain“ war eine schöne Überraschung. Ebenso wie eine zweite Zugabe von „Box of Rain“. Aber Garcia sah Jahrzehnte älter aus als seine 52 Jahre. Er verhaspelte sich bei einigen Texten. Und seine Stimme klang brüchig und kaum hörbar in Momenten wie „Shakedown Street“.

Bis heute wurde nur ein Song aus diesem Konzert als würdig erachtet, veröffentlicht zu werden. An jenem Abend brachte Garcia eine aufschlussreich müde Version von „So Many Roads“. Einer belasteten, aber schönen Garcia-Robert-Hunter-Koop, die die Band seit 1992 live spielte. Garcia sagte, Hunter habe es mit ihm im Kopf geschrieben, was an diesem Abend nie deutlicher wurde. Selbst in seinem geschwächten Zustand investierte Garcia ein Leben voller Schmerz und Leid in diese Performance. Sowohl sein Vortrag als auch das Spiel der Band bauten sich zu einem entsprechend emotionalen und treibenden Finale auf.

Einzigartiger Moment – und doch bearbeitet

Die Aufnahme wurde als so besonders erachtet, dass sie in „So Many Roads“, der 1999 erschienenen Box mit Live-Raritäten der Dead, enthalten war. „Jerry verschwand vor unseren Augen“, sagt Gans, der an dieser Box arbeitete. „Aber wir fanden, dass ‚So Many Roads‘ eine lohnenswerte Performance war. Auch eine gewisse Wehmut in sich trug.“ Selbst dann musste das Tape vor der Veröffentlichung bearbeitet werden, von einem angepassten Intro bis hin zu einem Gitarrensolo Garcias, das wegen verpasster Noten gekürzt wurde.

Doch ob die gesamte Show formell enthüllt werden sollte, in Übereinstimmung mit den etwa 400 anderen Tapes, die bereits veröffentlicht wurden, ist eine andere Frage. „Als Deadhead zucke ich bei der Idee, das Soldier-Field-Konzert zu veröffentlichen, ein wenig zusammen“, sagt Johnny Dwork, Co-Autor (mit Michael Getz) von „The Deadhead’s Taping Compendium“. Drei Bände, die jedes Konzert (und jedes Tape jedes Konzerts) der Dead katalogisieren. „Als Historiker einer wichtigen und dauerhaften kulturellen Bewegung denke ich sicherlich, dass alle bedeutenden historischen Ereignisse wie Jerrys letztes Konzert für die Geschichte bewahrt werden sollten. Aber als Diplomat für das dauerhafte Vermächtnis der Grateful Dead habe ich Bedenken, dass jemand eines Tages dieses Konzert hören und eine schlechte Meinung über einen der größten Gitarristen, Songwriter und Sänger unserer Generation bilden könnte.“

Keine Nachfrage, keine Pläne

Gans, der auch die SiriusXM-Sendung „Tales from the Golden Road“ gemeinsam mit dem Dead-Experten Gary Lambert moderiert, sagt, er habe von Deadheads wenig über eine CD oder sonstige Version des Tapes gehört. „Ich kann nicht sagen, dass ich in 30 Jahren irgendein Drängen auf die Veröffentlichung oder das Abspielen dieses Konzerts bemerkt habe“, sagt er. „Jeder weiß, dass es ein unbeabsichtigtes Finale war.“ Wenn die ganze Show offiziell veröffentlicht würde, sagt er, „müsste es mit vielen Vorbehalten geschehen.“

Filmemacher Justin Kreutzmann, Bills Sohn, arbeitet an einer Dokumentation über Garcia. Die er hofft, bis nächsten Sommer fertigzustellen. Wie viele Fans und Dead-Familienmitglieder hat er ähnliche gemischte Gefühle über das Tape dieser Performance. „Aus meiner Sicht würde Jerry so etwas noch mehr hassen, als es ohnehin schon herausgekommen ist“, sagt Kreutzmann, der Garcia gut kannte. „Es ist keine Show, die ich mir persönlich zum Vergnügen anhören würde. Für seine Familie und Freunde ist es besonders schmerzhaft, das anzusehen.“

Eine Aufnahme vom letzten Konzert des Jerry Garcia wurde nie veröffentlicht. Sollte sie das?

Aus diesem Grund sagt Kreutzmann, dass er derzeit nicht plant, Audio oder Video aus dem Soldier-Field-Auftritt in seiner Dokumentation zu verwenden, die den Arbeitstitel „Garcia“ trägt. „Es ist so unangenehm, ihn anzusehen. Weil er einfach so unglücklich und ungesund aussieht. Und als ob das Leben einfach nicht das ist, was er will“, sagt Kreutzmann. „Ich tue nicht so, als wäre das nie passiert. Aber es ist nicht der lächelnde Jerry, der herumspringt. Wenn ich Jerry hören will, möchte ich ihn durch die Musik lächeln fühlen.“

Vorerst muss die Tatsache, dass eine nicht autorisierte Version des Tapes im Internet kursiert, genügen. „Die Entscheidung, es nicht zu veröffentlichen, ist eine völlig vertretbare musikalische und eine diskutierbare kulturelle Entscheidung“, sagt Gans. „Aber es ist draußen für diejenigen, die es finden wollen. Und vielleicht reicht das.“