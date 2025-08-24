Bruce Springsteen haut „Born To Run“-Rarität raus

Bruce Springsteens Archiv unveröffentlichter Songs ist eine scheinbar unerschöpfliche Quelle. Nur zwei Monate nach der Veröffentlichung von sieben bisher zurückgehaltenen Alben auf „Tracks II: The Lost Albums“ hat Springsteen erneut ins Archiv gegriffen und das „Born to Run“-Outtake „Lonely Night in the Park“ hervorgeholt. Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum des legendären Albums.

Streit um die Songauswahl

„Lonely Night in the Park“ wurde im Mai 1975 an zwei Tagen in den Record Plant Studios in New York aufgenommen. Und stand kurz davor, tatsächlich auf „Born to Run“ zu erscheinen. Springsteen nahm den Song in mehreren Tracklist-Entwürfen in seinen Notizbüchern auf. Jon Landau argumentierte sogar, dass er anstelle von „Meeting Across the River“ auf dem Album landen sollte.

„Ich habe mich durchgesetzt“, erzählte der damalige Manager und Co-Produzent Mike Appel 1990 dem Magazin „Backstreets“. „Als [Landau] und Bruce mit ‘Lonely Night in the Park’ und ‘Linda Let Me Be the One’ ankamen, dachten sie, das seien kommerzielle Songs. Aber ich habe gesagt: ‚Das ist Mist. Die Texte sind so schlecht. Nur über meine Leiche kommen diese Songs aufs Album.‘ Heute würde keiner mehr so mit ihm reden.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Lonely Night in the Park“ blieb lange Zeit mehr Mythos als Realität. Bis der Song 2005 zum 30. Jubiläum von „Born to Run“ auf SiriusXM’s E Street Radio gespielt wurde. Die Credits der nun veröffentlichten Version nennen Steve Van Zandt und Ron Aniello an der Gitarre. Was darauf hindeutet, dass aktuelle Overdubs auf die Originalaufnahme gesetzt wurden. Springsteens Gesang stammt jedoch unverändert aus dem Jahr 1975.

50 Jahre „Born to Run“

Das 30. Jubiläum im Jahr 2005 wurde mit einer Boxset-Veröffentlichung und einer Dokumentation gefeiert. Zum 50. Jubiläum fallen die Pläne etwas bescheidener aus. Das Bruce Springsteen Archives & Center for American Music veranstaltet am 6. September im Pollak Theatre der Monmouth University ein Symposium mit „Panels, Präsentationen und Interviews mit Mitgliedern der E-Street Band sowie Journalisten, Historikern, Branchenlegenden und besonderen Gästen.“

Am selben Abend tritt eine erweiterte Besetzung von Max Weinbergs Jukebox auf der Stone Pony Summer Stage in Asbury Park, New Jersey, auf. „Es wird Überraschungen geben!“, versprach Weinberg auf Twitter.

Wer noch tiefer in die Jubiläumsfeierlichkeiten eintauchen möchte: Peter Ames Carlin, Autor der maßgeblichen Biografie Bruce, hat gerade sein neues Buch „Tonight in Jungleland: The Making of Born to Run“ veröffentlicht. Es enthält neue Interviews mit Springsteen, Landau, Appel und Mitgliedern der E Street Band. Ein exklusiver Auszug über die schwierige Entstehung von „Jungleland“ ist bereits erschienen.