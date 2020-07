Der Nationaltorwart erholt sich zur Zeit in Kroatien von den Saison-Strapazen. Ein Video, das nun aufgetaucht ist, sorgt für einige Irritationen.

Ein Amateurvideo, das FCB-Kapitän Manuel Neuer mit Bayern-Torwarttrainer Toni Tapalovic in einer Strandbar in Dubrovnik am Adriatischen Meer zeigen soll, sorgt seit dem Wochenende für einige Aufregung. Der Keeper des Rekordmeisters verbringt in diesem Jahr erneut seinen Urlaub in Kroatien, ist mit Tapalovic auch verbandelt, weil dieser sein Trauzeuge war. Warum nun die Irritation? Neuer singt gemeinsam mit anderen Urlaubern ein patriotisches kroatisches Lied mit dem Titel „Lijepa li si“ („Du bist schön“, 1998) von Marko Perkovic, dem Sänger der kroatischen Band Thompson. https://www.youtube.com/watch?v=XLtWnk3egPw Klingt auf den ersten Höreindruck harmlos, doch die Gruppe gilt als rechtsextrem, weil sie den kroatischen…