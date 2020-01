Til Schweiger dreht Doku über Bastian Schweinsteiger

Foto: AFP via Getty Images, CHRISTOF STACHE. All rights reserved.

Das wird Sie auch interessieren





Dieses Jahr soll auf „Amazon Prime Video“ eine Dokumentation über den Fussballer Bastian Schweinsteiger erscheinen. Produziert wird die Doku über den Weltmeister von 2014 von Til Schweiger. Inhaltlich soll es um den Aufstieg Schweinsteigers vom Jugendfussball bis zu seiner Profikarriere gehen.

Gegenüber der „Bild“ sagte Schweiger: „Bastian ist für mich einer der größten deutschen Fußballer, die es je gegeben hat und dazu ein ganz besonders toller Mensch. Schweinsteiger bedeutet für mich Emotion pur. Normalerweise muss ich zu so was erst einmal ein Drehbuch schreiben. Bei Basti ist das einfach. Über ihn muss ein Film gedreht werden!“. Die Dokumentation soll außerdem noch Einblicke in das Familienleben Schweinsteigers bieten und auch Verantwortliche des FC Bayerns wie Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge oder Oliver Kahn sollen zu Wort kommen.

Schweinsteiger selbst wollte laut „Bild“ den Film nur mit Til Schweiger machen. Für ihn sei er der beste deutsche Filmemacher und die einzige Person, bei der er ein gutes Gefühl habe, seine Karriere verfilmen zu lassen. Ein genaues Datum für den Start des Films ist noch nicht bekannt.