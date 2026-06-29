Leiche eines toten Neugeborenen in Dixi-Klo auf dem Electric Forest Festival entdeckt

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Auf dem Electric Forest Festival im amerikanischen Rothbury, Michigan, wurde dieses Wochenende die Leiche eines Neugeborenen in einem Dixi-Klo entdeckt.

Wie die Michigan State Police mitteilt, fand ein Mitarbeiter des Toilettendienstleisters die Leiche am Sonntagmorgen (28. Juni) „bei einer Routinewartung“. Das tragbare WC befand sich auf dem Campinggelände des Festivals.

Die Polizei erklärte, die Ermittlungen dauerten an, und bat die Bevölkerung um Mithilfe. „Wenn Sie sich in dem Bereich aufgehalten und etwas Ungewöhnliches beobachtet haben oder Informationen besitzen, die möglicherweise relevant sind, bitten wir Sie, sich zu melden“, erklärte die MSP. „Wir danken der Öffentlichkeit für ihre Kooperation und appellieren daran, im Respekt vor den Ermittlungen und den Betroffenen keine Spekulationen in den sozialen Medien zu verbreiten.“

Veranstalter reagieren bestürzt

Die Festivalveranstalter teilten am Sonntagabend auf Facebook die Stellungnahme der MSP und fügten hinzu: „Das HQ ist am Boden und weiß, dass unsere Forest Family es genauso ist.“ (Eine Presseanfrage an das Festival blieb zunächst unbeantwortet.)

Das Electric Forest Festival findet seit 2008 in Rothbury statt – damals noch unter dem Namen Rothbury Music Festival, bevor es 2011 in Electric Forest umbenannt wurde. Im Laufe der Jahre hat das Festival vor allem Acts aus dem EDM- und Dance-Bereich geprägt, gelegentlich ergänzt durch Jam Bands, Rockgruppen, Pop-Acts und Hip-Hop-Künstler.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Festival von einer Tragödie überschattet wird. 2018 verschwand ein Mann aus dem Großraum Detroit, der später als Kevin Graves identifiziert wurde, vom Electric Forest Festival – seine sterblichen Überreste wurden erst im Januar 2025 gefunden. Eine Autopsie ließ die Todesursache ungeklärt; an den aufgefundenen Knochen waren keine eindeutigen Spuren eines Traumas feststellbar.