Afrika Bambaataa, der visionäre DJ, Rapper, Produzent und Aktivist, der zu einem der ersten globalen Hip-Hop-Stars wurde und sich später mit zahlreichen, weit verbreiteten Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen konfrontiert sah, ist am Donnerstag im Alter von 68 Jahren gestorben.

„Heute würdigen wir den Übergang eines grundlegenden Architekten der Hip-Hop-Kultur, Afrika Bambaataa“, schrieb Kurtis Blow in einer Erklärung als Executive Director der Hip Hop Alliance, einer Arbeitsorganisation, die er gemeinsam mit Chuck D, KRS-One und anderen gegründet hat.

„[Er] half dabei, die frühe Identität von Hip-Hop als globale Bewegung zu formen, die auf Frieden, Einheit, Liebe und Spaß basiert. Seine Vision verwandelte die Bronx in den Geburtsort einer Kultur, die heute jeden Winkel der Welt erreicht … Gleichzeitig erkennen wir an, dass sein Vermächtnis komplex ist und Gegenstand ernsthafter Diskussionen innerhalb unserer Community war.“

Tod und Einordnung

Die Todesursache war Prostatakrebs, bestätigte Bambaataas Anwalt der Associated Press.

Als Aufnahmekünstler gründet sich Bambaataas Vermächtnis auf „Planet Rock“, die wegweisende 12-Inch-Single von 1982, die er mit der Soulsonic Force und den Backgroundsängerinnen von Planet Patrol aufnahm. Produziert von Arthur Baker, machte die mit Gold ausgezeichnete Single Bambaataa weltweit bekannt. Ihr elektronischer Sound — stark beeinflusst von der deutschen Gruppe Kraftwerk — inspirierte einen jahrelangen Trend von Electro-Rap- und Dance-Pop-Produktionen in der Mitte der Achtzigerjahre. Generationen von Musikern, von Missy Elliott bis City Girls, ließen sich von dem Song inspirieren. Rap-Künstler erwähnten Bambaataa in ihren Texten. Andere, wie The Chemical Brothers („It Began in Afrika“), widmeten ihm ganze Songs.

Musikalisches Erbe

Von „Rock & Roll Confidential“ einst als „Philosophenkönig“ bezeichnet, schuf Bambaataa Aufnahmen, die von einem afrofuturistischen Ansatz geprägt waren, mit Verweisen auf Ägyptologie und schwarze Kosmologie. Als DJ genoss er den Ruf eines „Master of Records“, dessen Geschmack und Auswahl ein breites Spektrum von souligen Funk-, Boogie-Rock-, Electro-Breaks und verschiedenster kurioser Kitschmusik umfasste. Die Universal Zulu Nation, eine Organisation, die er Ende der Siebziger mitbegründete, bildete weltweit Ableger und organisierte jährliche Jubiläumsfeiern mit führenden Acts der Musikindustrie.

Als der Begriff „Hip-Hop“, der dem verstorbenen Keith „Cowboy“ Wiggins von Grandmaster Flash & the Furious Five zugeschrieben wird, Anfang der Achtziger populär wurde — die Pioniere der Bronx verwendeten auch Begriffe wie „b-beat“ und „hip-hip“ — war es Bambaataa, der ihn als vier Elemente definierte: DJing, Graffiti, Breakdance und Rap.

Definition von Hip-Hop

Produktiv bis zur Selbstüberforderung veröffentlichte Bambaataa im Laufe seiner Karriere Dutzende Alben. Auch wenn er den Erfolg von „Planet Rock“ in den USA nie wieder erreichte, blieb er international erfolgreich, insbesondere mit „Reckless“, einem UK-Top-20-Hit von 1988 mit der britischen Reggae-Pop-Band UB40 als Afrika Bambaataa & Family, sowie „Afrika Shox“, einem UK-Top-10-Hit von 1999 des Elektronik-Duos Leftfield, bei dem er als Gast zu hören war. Journalisten bezeichneten ihn häufig gemeinsam mit Kool Herc und Grandmaster Flash als eine inoffizielle heilige Dreifaltigkeit, die entscheidend für den Aufstieg des Hip-Hop zur wichtigsten amerikanischen Kulturbewegung am Ende des 20. Jahrhunderts war.

Im März 2016 erklärte Ronald Savage, ein ehemaliger „Crate Boy“, der die Platten des DJs zu Auftritten trug, gegenüber einem New Yorker Radio-DJ, Bambaataa habe ihn 1981 sexuell missbraucht. (Savage zog seine Vorwürfe später zurück.) Die Anschuldigungen führten zu breiter Medienberichterstattung. In einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE sagte Bambaataa: „Diese Anschuldigungen sind haltlos und ein feiger Versuch, meinen Ruf und mein Vermächtnis zu beschädigen.“ Mehrere Männer beschuldigten ihn und andere Zulu-Nation-Führer daraufhin, sie als Teenager sexuell missbraucht zu haben, und mindestens eine Klage unter dem Namen John Doe wurde 2021 eingereicht. 2025 verlor Bambaataa diesen Zivilprozess, wobei der Kläger angab, Bambaataa habe ihn 1991 über vier Jahre hinweg sexuell missbraucht und gehandelt, als er 12 Jahre alt war.

Vorwürfe und Prozesse

Die Reaktionen innerhalb der Hip-Hop-Community auf Bambaataas dramatischen Fall waren gespalten. Melle Mel behauptete, innerhalb der Szene habe man seit Jahren davon gewusst. Die Führung der Zulu Nation distanzierte sich öffentlich. Ein Sprecher, TC Izlam, trat aus Protest zurück; ein Jahr später wurde er unter ungeklärten Umständen in Atlanta ermordet. Dutzende ehemaliger Zulu-Nation-Ableger, einige seit den Achtzigern aktiv, spalteten sich ab und gründeten eine neue Organisation, die Zulu Union.

KRS-One, dessen Klassiker „South Bronx“ die frühe Entwicklung des Hip-Hop nachzeichnet, verteidigte hingegen Bambaataas Vermächtnis. „Für mich gilt: Wenn man es beim Hip-Hop belässt, kann man Afrika Bambaataa nichts wegnehmen“, sagte er im Podcast „Drink Champs“. „Geschichte ist Geschichte.“

Reaktionen der Szene

Lance Taylor wurde 1957 in den Bronx River Projects geboren, einer Sozialwohnanlage in der South Bronx, New York. Seine Mutter war Jamaikanerin, sein Vater stammte aus Barbados. 2014 erzählte er „Vice“, die Plattensammlung seiner Mutter habe seine eklektischen DJ-Sets geprägt. „In einem Moment hörte man Soul wie James Brown und Motown und den STAX-Volt-Sound, im nächsten afrikanische Klänge wie ‚Mama Africa‘ von Miriam Makeba, dazu Calypso und Salsa oder Salsoul … und dann wieder Pop wie Edith Piaf und Barbra Streisand bis hin zu Three Dog Night und Creedence Clearwater Revival.“

Große Teile von Taylors Leben sind von Mythen umgeben. Jahrzehntelang gab er gegenüber Journalisten an, er sei „Kevin Donovan“, ein anonymes Mitglied der Harlem Underground Band, die seine erste 12-Inch „Zulu Nation Throwdown“ von 1980 arrangierte. Erst 2016 bestätigten Wissenschaftler seinen tatsächlichen Geburtsnamen im Zuge der Aussagen zu den Missbrauchsvorwürfen. Auch bei Daten zu Ereignissen vor seinem Durchbruch mit „Planet Rock“ machte er widersprüchliche Angaben.

Herkunft und Mythos

Als Jugendlicher trat Taylor den Black Spades bei, einer von mehreren Straßengangs in der South Bronx der späten Sechziger. Während seiner Zeit an der Adlai Stevenson High School gründete er mit ehemaligen Mitgliedern die Organisation, aus der später die Zulu Nation hervorging. Inspiration zog er aus einer Afrikareise 1975, die er durch den Gewinn eines UNICEF-Essaywettbewerbs antreten konnte, sowie aus „Zulu“, einem Kriegsfilm von 1964.

Taylor sagte, er habe zunächst auf Familienfeiern aufgelegt und 1976 seinen ersten professionellen DJ-Auftritt gehabt. „Es beschränkte sich auf das Mischen von Platten, ohne Effekte“, sagte er 1982 dem „East Village Eye“.

Frühe Karriere

Bambaataa erarbeitete sich den Ruf, Partygäste mit „wilden und unkonventionellen Platten“ zu begeistern. Gleichzeitig fungierte die Zulu Nation als Crew und Sicherheitsgruppe. „Als ehemaliger Black Spade hatte Bam immer eine Gruppe harter Typen um sich, damit seine Partys nicht außer Kontrolle gerieten“, schrieb Grandmaster Flash gemeinsam mit David Ritz in „The Adventures of Grandmaster Flash“. „Es war schwer, zum DJ-Pult zu kommen, aber wenn ich es schaffte, war Bam immer freundlich. Er war der Typ, der mir jede Platte geliehen hätte.“

Wie viele frühe Rap-Acts reagierte Bambaataa zunächst skeptisch auf „King Tim III“ der Fatback Band und „Rapper’s Delight“ der Sugarhill Gang, die 1979 den Rap in den Mainstream brachten. Seine ersten beiden 12-Inches von 1980 hatten wenig Wirkung. Erst mit „Planet Rock“ gelang ihm der Durchbruch. „Death Mix — Live!!!“, eine Aufnahme eines Schulauftritts, dokumentierte seine frühen DJ-Sets.

Durchbruch

1981 arbeitete Bambaataa mit Tommy Boy Records-Gründer Tom Silverman zusammen und mischte dessen erste Veröffentlichung „Havin’ Fun“ von Cotton Candy. Außerdem stellte er „Jazzy Sensation“ zusammen, einen Clubhit mit der Kryptic Krew und Zulu-Nation-Mitgliedern wie DJ Jazzy Jay und der Bronx-Gruppe Jazzy 5.

1982 folgte „Planet Rock“, inspiriert von seinen Erfahrungen im Mudd Club und der New Yorker Downtown-Szene. Die Single erreichte Platz vier der Billboard Black Singles Charts und verkaufte sich über 650.000 Mal. Gleichzeitig initiierte er „Zulu Beats“, eine Radiosendung auf WHBI-FM.

Erfolge der Achtziger

1983 erschienen weitere Singles wie „Looking for the Perfect Beat“ und „Renegades of Funk!“. In ihren Performances trugen Bambaataa und die Soulsonic Force aufwendige Kostüme, die an Sun Ra und Earth, Wind & Fire erinnerten. Wie George Clintons P-Funk leitete er ein loses Kollektiv von Musikern, seine „Funk Family“.

Sein Einfluss führte zu zahlreichen Projekten, darunter die Gruppe Shango und das Album „Shango Funk Theology“. Mit John Lydon arbeitete er an „World Destruction“, einem Anti-Atom-Song.

Spätere Arbeiten

Für das US-Publikum war „Unity“ mit James Brown 1984 sein letzter großer Hit. Insgesamt erreichte er 16 Chartplatzierungen in Großbritannien. Während neue Acts wie Run-D.M.C. und LL Cool J aufkamen, blieb er eine prägende Figur. Künstler wie Public Enemy und A Tribe Called Quest zollten ihm Tribut.

Die Zulu Nation wuchs weltweit weiter und zog Inspiration aus unterschiedlichen Ideologien. Dennoch geriet sie politisch unter Druck, etwa durch Maßnahmen des New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani.

Einfluss und Organisation

Musikalisch blieb Bambaataa aktiv, beteiligte sich an Charity-Projekten wie „Sun City“ und arbeitete mit Techno-Produzenten wie WestBam und Paul Oakenfold. Er veröffentlichte Mixe und Alben wie „Planet Rock: The Dance Album“.

Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, wurde für die Rock & Roll Hall of Fame nominiert und war Gastprofessor an der Cornell University. Zudem war er an der Gründung eines Hip-Hop-Museums in der Bronx beteiligt.

Späte Jahre und Ehrungen

Nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe distanzierte sich das Museum offiziell, nutzte ihn aber weiter im Marketing. Bis zu seinem Tod trat er international auf und präsentierte sich als „Amen Ra of Hip-Hop Culture“.

Für viele blieb er der Mann hinter „Planet Rock“. „Es sind die Universal Zulu Nation Hip Hop Culture Anniversaries, bei denen jedes Jahr Künstler auftraten“, schrieb er in einer kryptischen Instagram-Nachricht. „Oder habt ihr das alle zu schnell vergessen, um euch manipulieren zu lassen?“