J.D. Vances Verharmlosung von Watergate ist eine Anklage gegen die moderne GOP

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Donald Trumps Korruption ist so allgegenwärtig, dass Skandale, die früher eine Präsidentschaft zu Fall gebracht hätten – oder zumindest ins Wanken –, heute kaum noch als Meldung wahrgenommen werden. J.D. Vance findet das gut so und versucht nun, diesen niedrigen Maßstab rückwirkend auf die Geschichte anzuwenden.

Am Donnerstag behauptete der Vizepräsident, Richard Nixon – der einzige amerikanische Präsident, der jemals angesichts eines Skandals zurückgetreten ist – erlebe gerade eine „Renaissance“.

„Wenn Watergate morgen passieren würde, wäre es eine Zwölf-Stunden-Meldung. Die Vorstellung, dass es eine Präsidentschaft zu Fall bringen würde, ist absurd“, sinnierte Vance und behauptete weiter, die Art und Weise, wie der „Deep State“ Nixon gestürzt habe, sei „gar nicht so anders als das, was dieselben Gruppen von Menschen, dieselben Institutionen im ersten Trump-Kabinett versucht haben, Donald Trump anzutun“.

Was Watergate wirklich war

Zurück in die 1970er-Jahre: Watergate bezeichnet eine Reihe von Skandalen und Ermittlungen rund um den Einbruch in die Zentrale der Demokratischen Partei im Watergate-Hotel in Washington, D.C., im Jahr 1972 sowie den versuchten Lauschangriff auf die Räumlichkeiten – und die anschließenden Versuche der Nixon-Administration, die mutmaßliche Verwicklung des Präsidenten in ein weitreichendes politisches Spionageprogramm zu vertuschen.

Nun hat Vance in gewisser Weise recht – nur nicht aus den Gründen, die er zu meinen glaubt. Würde Watergate sich heute ereignen, würde es vermutlich nicht zum Ende einer Amtszeit führen wie damals bei Nixon. Nicht weil es kein – zumindest im weitesten Sinne krimineller und definitiv unethischer – Machtmissbrauch gewesen wäre (hätte Nixon nicht selbst das Handtuch geworfen, wäre er aller Wahrscheinlichkeit nach per Impeachment aus dem Amt entfernt worden), sondern weil die moderne Republikanische Partei Kriminalität und Korruption zu einem Teil ihrer Identität gemacht hat.

JD Vance: „I think Nixon’s historical legacy is enjoying a bit of a renaissance, and deservedly so. I joked that if Watergate happened tomorrow, it would be like a 12 hours news story. The idea that it took down a presidency is crazy.“ pic.twitter.com/osy0V3QLyN — Aaron Rupar (@atrupar) June 25, 2026

Man betrachte nur den amtierenden Präsidenten. Allein in den vergangenen zwei Jahren hat Trump seine Wiederwahl genutzt, um sich ein schwindelerregendes Ausmaß an persönlichem Profit zu sichern. Über dubiose Geschäftskontakte, Spenden, „Geschenke“ von Parteien mit Interessen gegenüber der Regierung, Klagen und Investments hat Trump Milliarden für sich und seine Familie eingestrichen, während er im Weißen Haus residiert. Das alles kommt noch obendrauf zu Dingen wie dem Epstein-Skandal und der mutmaßlichen Vertuschung, Trumps Versuchen, die Wahl von 2020 zu kippen, seiner zivilrechtlichen Verurteilung wegen sexuellen Übergriffs, seinem Einsatz von Strafverfolgungsbehörden und Justizinstitutionen gegen politische Gegner, seinem Gebrauch des Begnadigungsrechts zur Belohnung von Unterstützern und der Umleitung öffentlicher Gelder an befreundete Unternehmen. Die Liste seiner Skandale ist selbstverständlich endlos.

Vance mag versuchen, die Schwere von Watergate kleinzureden – doch was er in Wirklichkeit tut, ist, eine vernichtende Anklage gegen die eigene Administration und die heutige Republikanische Partei zu formulieren, die außerstande ist, den Präsidenten in Schach zu halten.

Reaktionen aus dem Kongress

„Vance erkennt, dass der Watergate-Einbruch im Vergleich zur massiven, alles durchdringenden Korruption und Kriminalität der Trump-Präsidentschaft wie ein Bubenstreich wirkt“, schrieb Abgeordneter Jaime Raskin (D-Md.) auf X als Reaktion auf die Äußerungen.

Einige Konservative beeilten sich, die Stoßrichtung zu verteidigen – was nicht ganz aus dem Nichts kam. Roger Stone, einer der einflussreichsten politischen Strippenzieher des 21. Jahrhunderts, trägt Nixon als Tattoo auf dem Rücken. Tricky Dick ist seit geraumer Zeit eine Ikone für Teile der Rechten.

„Wir leben heute im Informationszeitalter“, sagte Abgeordneter Mark Alford (R-Mo.) gegenüber CNN auf Fragen zu Nixons Kriminalität. „Alles geht so rasend schnell, dass eine Geschichte wie Watergate meiner Meinung nach nicht so lange halten würde wie damals in den 1970ern, als ich noch ein kleines Kind war.“

Die Nixon-„Renaissance“

„Ich habe in Bill Mahers Show gesagt, dass Nixon bis 2030 rehabilitiert sein wird, und das Publikum hat gezischt und gelacht“, schrieb Chris Rufo, einer der Hauptarchitekten des rechtsextremen Feldzugs gegen Diversitätsprogramme. „Aber, bei Gott, die Nixon-Renaissance hat begonnen, und [Vance] ist einer ihrer größten Vorkämpfer.“

Diese angebliche Renaissance ist keine wirkliche Neubewertung von Nixons Amtszeit oder der sie begleitenden Skandale, sondern schlicht eine Absenkung der ethischen Maßstäbe, die die Republikanische Partei an Präsidenten anlegt – mit zwei der schmierigsten Präsidenten der amerikanischen Geschichte als Galionsfiguren.