Das sind die 12 schlimmsten Menschen in Donald Trumps Umfeld

Donald Trump kehrt mit einem buchstäblichen Racheplan ins Weiße Haus zurück. Vier Jahre, in denen er unter dem bitteren Stachel seiner Niederlage im Jahr 2020 gelitten hat, in denen er versucht hat, die Konsequenzen seiner Machenschaften nach der Wahl zu umgehen, und in denen er in seinen Ansichten immer autoritärer geworden ist, haben den designierten Präsidenten auf eine Politik der verbrannten Erde vorbereitet, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat.

Trumps Beraterstab besteht aus einer Gruppe rechtsgerichteter Loyalisten, die öffentlich ihre Absicht erklärt haben, eine zweite Trump-Regierung als Spielwiese für ihre extremsten politischen Hirngespinste zu nutzen: Massendeportationen, verstärkte Einschränkungen der reproduktiven Freiheiten und grenzenlose Vetternwirtschaft.

Einige seiner Verbündeten werden direkt in die Regierung aufgenommen, langjährige Loyalisten brennen darauf, ihre Belohnung in Form einer einflussreichen Ernennung oder einer Kabinettsposition zu erhalten. Andere werden im Verborgenen agieren und Trump bei schicken Abendessen in Mar-a-Lago, bei Ausflügen in der Air Force One und bei Telefonaten aus dem Oval Office still und leise beraten. Sie werden einen beispiellosen Einfluss auf die Schaltstellen der Exekutive haben, und Sie sollten wissen, wer sie sind. Deshalb hier eine Liste der 12 verwerflichsten MAGA-Loyalisten, die auf Trumps Zug aufspringen.

Michael M. Santiago – Getty Images 1 Elon Musk

Es kann schwierig sein, Elon Musks tatsächliche politische Überzeugungen von seinen zügellosen Shitstorms zu trennen, aber so sieht es aus: Frauen sollten so viele Kinder wie möglich zur Welt bringen, am besten von ihm („Okay, Taylor, du hast gewonnen … ich werde dir ein Kind schenken“, twitterte er Taylor Swift, als sie Harris unterstützte); der Klimawandel ist kein Problem, wir können einfach zum Mars fliegen; unregulierte Kryptowährungen sind der Weg der Zukunft, und jeder, der versucht, ihm in die Quere kommen, hasst Freiheit; das „Woke Mind Virus“ ist allgegenwärtig und macht Kinder – darunter eines seiner eigenen – zu Transsexuellen; Demokraten „importieren“ Einwanderer ohne Papiere, damit diese für sie stimmen, obwohl es für Nichtstaatsangehörige illegal ist, zu wählen, und sie dies selten tun, eine Idee, die an die rassistische Verschwörungstheorie des „Großen Austauschs“ erinnert.

Wenn das alles so klingt, als würde man sich durch den Abschaum von Twitter kämpfen, ist das kein Zufall – der Milliardär und reichste Mann der Welt hat die Social-Media-Website gekauft und sie nach seinem Bild neu gestaltet. Musk gab außerdem mindestens 119 Millionen US-Dollar für ein Pro-Trump-Super-PAC aus und übernahm damit praktisch die Wahlkampagne von Trump, indem er unzählige Anzeigen schaltete, in denen er für Trump warb, Kamala Harris angriff und Migranten wiederholt dämonisierte – und das alles, während er zugab, dass eine Präsidentschaft Trumps „vorübergehende Härten für die Amerikaner mit sich bringen“ würde, aber gleichzeitig behauptete, dass „sie langfristigen Wohlstand sichern“ würde. Nun soll dieser nachdenkliche südafrikanische Geist der neuen Regierung in einer hochrangigen Position beitreten, und obwohl wir noch nicht genau wissen, welche das sein wird, zeigt die Tatsache, dass er Berichten zufolge an einem Telefonat mit Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj teilgenommen hat, dass es sich um eine ziemlich wichtige Position handeln könnte. – EGP

Michael M. Santiago – Getty Images 2 Stephen Miller

Trumps Kampagne für 2024 basierte größtenteils auf der Angst vor Einwanderern, die er als Kriminelle darstellte, die versuchen, illegal ins Land einzureisen, um Amerikaner zu töten, unsere Lebensweise zu zerstören und illegal für die Demokraten zu stimmen. Keine dieser furchterregenden Reden hätte so viel Eindruck hinterlassen, wenn seine letzte Regierung nicht so hart gegen Einwanderer und Asylsuchende vorgegangen wäre – und der Architekt dafür war Stephen Miller. Miller war gerade einmal in seinen Dreißigern, als er 2016 dem ersten Übergangsteam von Trump beitrat, aber als Hauptberater des Präsidenten in Einwanderungsfragen während der gesamten Amtszeit hat er mehr Schaden angerichtet, als die meisten Männer, die doppelt so alt sind wie er, sich je erträumen könnten.

Die Öffentlichkeit wurde erstmals auf ihn aufmerksam, nachdem er sich im Januar 2017 als einer der Köpfe hinter dem sogenannten muslimischen Einreiseverbot geoutet hatte. Doch anstatt sich vor der Aufmerksamkeit zu scheuen, schlüpfte er in die Rolle des Buhmanns von Washington, D.C. und setzte sich für die schlimmsten Einwanderungsmaßnahmen dieser Regierung ein, wie die Politik der Familientrennung, bei der Kinder in Käfigen in Einrichtungen entlang der Grenze zurückgelassen wurden. Jetzt, nachdem er eine „100-prozentige Abschiebungspolitik“ versprochen hat, während er für Trump warb – am ersten Tag „werden all diese kriminellen Migranten, die in das Land [sic] geflutet wurden, als erste gehen“, sagte er – wird erwartet, dass Miller als stellvertretender Stabschef für Politik ins Weiße Haus zurückkehrt. – EGP

Rich Polk 3 Robert F. Kennedy, Jr.

Robert Francis Kennedy Jr. mag zwar Mitglied einer der prominentesten demokratischen Familien des vergangenen Jahrhunderts sein, aber seine Besessenheit von verrückten Verschwörungstheorien über Impfstoffe, manipulierte Wahlmaschinen und Fluorid brachte ihn fast perfekt mit großen Teilen der MAGA-Bewegung in Einklang. Er führte zunächst eine Kampagne gegen Trump an, die von den Demokraten als Spoiler-Kampagne bezeichnet wurde, zunächst als Demokrat und dann als Unabhängiger, da er den MAGA-Führer als „Soziopathen“ bezeichnete. (Trump reagierte, indem er ihn einen „linksradikalen Verrückten“ nannte.)

RFK Jr.s Kandidatur für 2024 war vielleicht am bekanntesten für all die seltsamen Nachrichten, die sie hervorrief – die Tatsache, dass er einmal einen Gehirnwurm hatte, sein Eingeständnis, dass er derjenige war, der vor einem Jahrzehnt ein totes Bärenjunges im Central Park zurückgelassen hatte, sein Sexting-Skandal mit einer Journalistin. Als klar wurde, dass er Trump-Wähler abwerben könnte, unterstützte RFK Jr. den „Soziopathen“ und machte im ganzen Land Wahlkampf mit ihm. Im Gegenzug versprach ihm Trump eine herausragende Rolle bei der Gestaltung der Gesundheitspolitik in seiner Regierung. Ein Großteil der Familie von RFK Jr. hat ihn aufs Schärfste verurteilt, seit er auf die feindliche Seite übergelaufen ist, aber das wird dem Land in ein paar Monaten nicht viel nützen, wenn man erwartet, dass er echte Macht über unser Gesundheitssystem erhält. – AG

Chip Somodevilla – Getty Images 4 Tom Homan

Tom Homan, der Architekt der Idee, Migrantenfamilien an der Grenze zu trennen, um von der Einwanderung abzuschrecken, war zuvor unter Trump als amtierender Direktor der Einwanderungs- und Zollbehörde tätig. In dieser Funktion sagte er, dass Einwanderer ohne Papiere „Angst haben sollten“, und bekräftigte diesen Kommentar später: „Das musste gesagt werden.“ Homan hat vorgeschlagen, Politiker, die „Sanctuary Cities“ betreiben, wegen Verbrechen anzuklagen. „Wir müssen [Sanctuary Cities] vor Gericht bringen und einige dieser Politiker wegen Verbrechen anklagen“, sagte er.

Im Jahr 2016 bezeichnete die Washington Post Homan als „wirklich gut darin“, Menschen abzuschieben. Als er kürzlich nach Alternativen zur Trennung von Familien bei Abschiebungen gefragt wurde, sagte er: „Familien können zusammen abgeschoben werden.“ Der ehemalige Polizeibeamte und Grenzschutzbeamte war auch ein Beamter der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) unter Barack Obama, als dieser einen Präsidentenpreis für besondere Verdienste erhielt. Trump kündigte an, dass Homan als sein „Grenzzar“ fungieren und „für die Abschiebung illegaler Einwanderer in ihre Herkunftsländer verantwortlich sein wird“. Homan wandte sich umgehend an Fox News, um demokratische Politiker aufzufordern, entweder die Trump-Regierung bei Abschiebungen zu unterstützen oder „aus dem Weg zu gehen“, und fügte hinzu: „Wenn wir keine Unterstützung aus New York City bekommen können, müssen wir möglicherweise die Anzahl der Agenten, die wir nach New York City schicken, verdoppeln.“ – NL

Tom Williams – CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag 5 Mike Davis

Mike Davis wurde lange Zeit als möglicher Kandidat für das Amt des Justizministers unter Trump angesehen. Er hat zwar dem Magazin Rolling Stone gesagt, dass er nicht vorhabe, im Weißen Haus unter Trump zu dienen, aber zumindest wird erwartet, dass er die Trump-Administration bei der Ernennung von Richtern berät. Beim letzten Mal zum Beispiel, als er Chefberater für Nominierungen des Justizausschusses des Senats war, hat er den leisen Teil laut ausgesprochen, als er twitterte, dass er „unbeeindruckt und entschlossen“ sei, Trumps neueste Wahl für den Obersten Gerichtshof zu ernennen, trotz der Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen ihn. „Wir werden Richter [Brett] Kavanaugh bestätigen“, schrieb er. (Später versuchte er, es zurückzunehmen.)

Seine Rhetorik ist nur noch viel schlimmer geworden. Nach Trumps Wahlsieg twitterte er, dass er ‚derzeit in der Stimmung‘ sei, Trumps Feinde zu verfolgen: “Ich möchte ihre toten politischen Körper durch die Straßen schleifen, sie verbrennen und sie von der Mauer werfen.“ Obwohl er klarstellte, dass er dies „auf legale, politische und finanzielle Weise“ tun wolle, ist es diese grotesk gewalttätige Sprache, die schnell zur Norm wird. Vor kurzem versprach er, „Washington D.C. in die Hölle zu schicken“, und erklärte: „Ich habe fünf fertige Listen, und sie werden immer länger. Liste Nummer eins: Wir werden feuern. Wir werden eine Menge Leute in der Exekutive des Schattenstaats feuern. Nummer zwei: Wir werden Anklage erheben. Wir werden Joe Biden und Hunter Biden und James Biden und jeden anderen widerlichen, schmierigen Biden anklagen, mit Ausnahme der fünfjährigen Enkelin, die sie fünf Jahre lang nicht anerkennen wollten, bis der politische Druck auf Joe Biden zu groß wurde.“ – EGP

Stephen Maturen – Getty Images 6 J.D. Vance

J.D. Vance hat seit dem Einzug von Donald Trump in die politische Szene vor einem Jahrzehnt eine beachtliche politische Reise hinter sich. Der Bestsellerautor von Hillbilly Elegy sagte privat, Trump könne „Amerikas Hitler“ sein, und bezeichnete sich öffentlich als „Nie-Trump-Typ“. Doch als er beschloss, für den Senat in Trumpy Ohio zu kandidieren, verwarf Vance fast alle seine vermeintlichen Ansichten und machte sich als MAGA-Superfan neu. Dieser Schachzug brachte ihm einen Sitz im Senat ein, obwohl er keinerlei politische Erfahrung hatte, und seine heftige Opposition gegen die Ukraine-Hilfe und die Lügen über Bidens Wahlbetrug bei den Wahlen 2020 machten ihn zu einem Favoriten in Trumpland.

Auf Drängen von Tucker Carlson und Donald Trump Jr. wurde Vance im Sommer 2024 zum Vizekandidaten Trumps ernannt. Vance wurde wegen seiner frauenfeindlichen Äußerungen in der Vergangenheit unter die Lupe genommen, wie etwa seiner Behauptung, die Demokratische Partei werde von „kinderlosen Katzenliebhaberinnen“ geführt, sowie wegen seiner rückwärtsgewandten Ansichten zum Zugang zu Verhütungsmitteln – er hatte zuvor argumentiert, ein nationales Abtreibungsverbot könnte notwendig sein, um den liberalen Spender George Soros daran zu hindern, Flugzeuge nach Columbus zu schicken, um überproportional viele schwarze Frauen einzuladen, damit sie in Kalifornien abtreiben. Er half Trump auch dabei, rassistische Lügen über haitianische Migranten in Springfield, Ohio, zu verbreiten, die angeblich die Haustiere ihrer Nachbarn essen würden. Er hielt an den haltlosen Behauptungen fest, selbst als seine Wähler mit einer Welle von Bombendrohungen und Störungen ihres täglichen Lebens konfrontiert waren, und sagte, er sei bereit, bei Bedarf „Geschichten zu erfinden“, um die Medien dazu zu bringen, über Themen zu berichten, die er für wichtig hält. In etwa zwei Monaten ist er nur noch einen Herzschlag von der Präsidentschaft entfernt. Er ist auch der klare Favorit für die Nominierung der Republikaner im Jahr 2028. – AG

Chip Somodevilla – Getty Images 7 Ric Grenell

Ric Grenell ist ein Veteran des Außenministeriums, der 2020 als amtierender Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes von Trump fungierte. In dieser Funktion leitete er Berichten zufolge eine Säuberungsaktion gegen Geheimdienstmitarbeiter, die als illoyal gegenüber Trump galten. Während seiner Zeit als Trumps Botschafter in Deutschland sprach Grenell offen darüber, konservative Politiker „in ganz Europa“ stärken zu wollen.

Die Washington Post berichtete Anfang des Jahres, dass Grenell in den Jahren seit seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus im Wesentlichen Schurkendiplomatie im Auftrag von Trump betrieben hat, wobei Trump ihn als „meinen Gesandten“ bezeichnete. Er gilt nun als Top-Anwärter auf den Posten des neuen Außenministers oder des CIA-Direktors. Grenell soll Berichten zufolge an den Bemühungen beteiligt gewesen sein, die Wahlergebnisse von 2020 zu kippen und die Anklage des Justizministeriums gegen Trump zu untergraben. Susan Rice, die unter Barack Obama als UN-Botschafterin tätig war, bezeichnete Grenell als „einen der bösartigsten und unehrlichsten Menschen, denen ich je begegnet bin“. – RB

Tom Williams – CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag 8 Jeff Clark

Es ist nicht abzusehen, was nach der Wahl 2020 hätte passieren können, wenn Donald Trump Jeff Clark als Justizminister hätte einsetzen können. Der ehemalige Präsident gab seinen Versuch auf, dies zu tun, nachdem Beamte des Justizministeriums massenhaft mit Rücktritt gedroht hatten, falls der unqualifizierte Wahlleugner die Schlüssel zum Ministerium erhalten würde, die er vermutlich dazu verwendet hätte, Trump an der Macht zu halten. Clark wurde schließlich in Georgia wegen seiner Rolle in dem gefälschten Wahlmännerplan angeklagt und in der Anklage des Sonderermittlers Jack Smith gegen Trump als Mitverschwörer identifiziert. Smith gibt den Fall nun jedoch auf, da Trump wieder ins Weiße Haus zurückkehrt, und Clark, der bei Trumps Strafprozess in New York anwesend war, könnte eine einflussreiche Rolle in einem Justizministerium übernehmen, das voraussichtlich mit Rache beauftragt wird.

Wenn man sich die Nachwirkungen des Jahres 2020 ansieht, wird er keine Probleme haben, die Regeln zu umgehen, um dies zu tun. Bei einer Disziplinarverhandlung Anfang dieses Jahres sagten Beamte aus, Clark habe sich über die Richtlinien der Abteilung hinweggesetzt, indem er nach der Wahl direkt mit Trump sprach. Clark berief sich während der Anhörung wiederholt auf verschiedene Privilegien, und als er gefragt wurde, wer sein Mandant sei, als er versuchte, sich auf das Anwaltsgeheimnis zu berufen, machte Clark seine Loyalität deutlich: „Präsident Trump. Der Chef der Exekutive. Der alleinige und einheitliche Chef von Artikel Zwei, der Exekutive der Regierung der Vereinigten Staaten.“ – RB

Stephanie Keith – Getty Images 9 Laura Loomer

Es ist nicht einfach, sich in der Welt von Donald Trump als einzigartig gestört hervorzuheben. Aber die politische Aktivistin Laura Loomer hat es geschafft, indem sie wirre Verschwörungstheorien über zahlreiche Schießereien an Schulen, die Wahl 2020, die „über 20.000 kannibalistischen Haitianer, die jetzt die Haustiere der Menschen töten und auf den Straßen von Ohio Jagd auf Nutztiere machen“ in Springfield und den 11. September als „Inside Job“ von sich gab. Sie ist auch eine überzeugte Rassistin, die sich selbst als „Verfechterin der Weißen“ bezeichnet und bei jeder Gelegenheit Muslime als Terroristen angreift.

Im September sagte sie, dass „das Weiße Haus nach Curry riechen und die Reden im Weißen Haus über ein Callcenter vermittelt werden“ würden, wenn Kamala Harris die Wahl gewinnen würde. Dies würde die meisten verantwortungsbewussten Politiker dazu veranlassen, sie auf das Schärfste zu verurteilen, aber es veranlasste Trump, sie in seinen engen Kreis auf dem Wahlkampftrip 2024 aufzunehmen – sie nahmen sogar gemeinsam an den Gedenkfeiern zum 11. September teil, was bei Trumps Verbündeten für Aufregung sorgte. Danach wurde Loomer Berichten zufolge weggeschickt. Wir werden bald sehen, ob er einen Platz für sie in seiner Regierung reserviert hat. – AG

Rebecca Noble – Getty Images 10 Kash Patel

Als Mitarbeiter des Capitol Hill arbeitete Kash Patel daran, die Untersuchung der russischen Einmischung in die Wahlen von 2016 zu diskreditieren. Er war der Hauptautor eines 2018 verfassten Memos, in dem die Ermittler der Voreingenommenheit gegen Trump beschuldigt wurden. In der Trump-Administration diente Patel als Vollstrecker und half Berichten zufolge bei der Säuberung illoyaler Geheimdienstmitarbeiter. Trump überlegte auch, ihn Loyalty Tests unter den Mitarbeitern des Weißen Hauses durchführen zu lassen. Im Jahr 2020 half er Trump davon zu überzeugen, Verteidigungsminister Mark Esper zu entlassen, als Esper sich gegen den Einsatz des Militärs während der Black Lives Matter-Proteste aussprach.

Patel sagte kürzlich, dass Trump liberale Medien wie MSNBC wegen ihrer negativen Berichterstattung verfolgen sollte. Er sagte, die zweite Trump-Administration werde „die Verschwörer finden, nicht nur in der Regierung, sondern auch in den Medien“, und „sie verfolgen“, und fügte hinzu: „Ob strafrechtlich oder zivilrechtlich, wir werden das herausfinden.“ Ende 2020 soll Trump versucht haben, ihn zum stellvertretenden CIA-Direktor zu machen, aber der Plan wurde verworfen, als die CIA-Direktorin Gina Haspel mit ihrem Rücktritt drohte. Jetzt könnte Patel die CIA leiten. – NL

Tom Williams – CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag 11 Russell Vought

Vought, der sich selbst als christlicher Nationalist bezeichnet, war zuvor unter Trump Direktor des Office of Management and Budget. Er schmiedet seit langem Pläne für eine radikal rechte zweite Trump-Regierung, die davon besessen ist, ihren Willen durchzusetzen; er ist Mitverfasser von Project 2025, dem berüchtigten Agenda-Projekt unter der Leitung der Heritage Foundation, und war politischer Direktor des offiziellen Plattformausschusses des Republican National Convention. Vought, der 2022 schrieb, dass die Amerikaner „in einer Zeit nach der Verfassung leben“, war in diesem Sommer Gegenstand einer verdeckten Video-Ermittlung, und auch einige seiner jüngsten Reden in Think Tanks wurden geleakt. Einige bemerkenswerte Punkte: Vought sagte, er verbringe 80 Prozent seiner Zeit mit Plänen, „die Kontrolle über diese Bürokratien zu übernehmen“, und er möchte insbesondere Regierungsangestellte „in ein Trauma stürzen“.

Er möchte die Mittel für die Umweltschutzbehörde streichen. Vought sagt, er helfe bei der Planung, „wie die Abschiebung funktionieren würde“, und glaubt, dass Massendeportationen „das Land retten“ könnten. Er ist bereit, „die Vorstellung der Behörden von Unabhängigkeit“ zu zerstören. Er möchte, dass die Trump-Regierung das Militär in den USA einsetzt, um „die Unruhen“, d. h. Proteste, zu beenden, und sagte, dass die George-Floyd-Proteste im Jahr 2020 eine gute Gelegenheit dafür gewesen wären. Er wird wahrscheinlich eine leitende Position innehaben. – NL

Chip Somodevilla – Getty Images 12 Tucker Carlson

Kaum ein Propagandist hat mehr vom Aufstieg der MAGA-Ära profitiert als Tucker Carlson. Der ehemalige Moderator von Fox News etablierte sich als Königsmacher für aufstrebende Trump-Republikaner als Moderator von Kabelnachrichten zur Hauptsendezeit und als eines der prominentesten Sprachrohre der Nation für rassistische Verschwörungstheorien, die heute zum Mainstream-Dogma der Republikanischen Partei gehören. Carlson ist bekannt für Tiefschläge wie die Behauptung, dass Einwanderer das Land „ärmer, schmutziger und gespaltener“ machen, und die Verbreitung der Verschwörungstheorie vom „Großen Austausch“; die Einführung von Covid-19-Impfstoffen als „die tödlichste Massenimpfung in der modernen Geschichte“ zu bezeichnen; die Randalierer vom 6. Januar als „ordentliche und sanftmütige“ Touristen zu verteidigen; und zu behaupten, dass Hurrikane eine Strafe für Abtreibungen seien.

Carlsons plötzliche Entlassung bei Fox im Jahr 2023 befreite ihn von allen verbleibenden Beschränkungen, die durch die Aufsicht eines Arbeitgebers auferlegt wurden, und der nun unabhängige Kommentator hat sich direkt im Umfeld des designierten Präsidenten etabliert. Carlson war ein maßgeblicher Fürsprecher hinter Trumps Entscheidung, den Senator von Ohio, J.D. Vance, als seinen Vizekandidaten zu wählen, und veranstaltete in den Wochen vor der Wahl eine landesweite Vortragsreise, bei der die prominentesten Namen in Trumps Umfeld – wie Vance, Vivek Ramaswamy und Charlie Kirk – mit extremistischen Persönlichkeiten wie Alex Jones und Jack Posobiec zusammentrafen. Carlson hat nun Berichten zufolge eine inoffizielle Rolle als Berater von Trumps Team bei der Vorbereitung des Wechsels ins Weiße Haus übernommen. Laut The Wall Street Journal nahm Carlson diese Woche an einem Treffen mit Robert F. Kennedy Jr. teil, der als Leiter der Gesundheitspolitik der Trump-Administration gehandelt wird, sowie mit anderen Trump-Vertretern, darunter Donald Trump Jr. und Tulsi Gabbard.

Von Elisabeth Garber-Paul, Nikki McCann Ramirez, Naomi LaChance, Andy Greene, Ryan Bort. Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt. Das Original finden Sie hier.