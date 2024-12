Elton John deutet neue Musik an: „Ihr werdet noch mehr bekommen“

Trotz seiner Fast-Erblindung hat Elton John am Dienstag (17. Dezember) durchscheinen lassen, dass es auch in der Zukunft weiterhin neue Musik von ihm geben wird.

„Eine musikalische Zukunft“ – aber nicht auf der Bühne

Um die neue Elton-John-Doku „Never Too Late“ zu promoten, war der Singer-Songwriter zu Gast bei Stephen Colberts „The Late Show“. Der 77-Jährige sprach unter anderem über seinen Rückzug aus dem Live-Geschäft – im vergangenen Jahr gab er mit „Farewell Yellow Brick Road“ seine letzte Tournee – natürlich komplett ausverkauft. „Es ist die fantastischste Sache der Welt […] Ich habe mit einem Hochgefühl aufgehört – meine Stimme war großartig, das Klavierspiel war großartig, die Band war großartig“, sagte der Brite.

Zu den Beweggründen seines Bühnenabschieds erklärte er: „Es gibt andere Dinge, die ich in meinem Leben tun möchte, die wichtiger sind als das Touren.“ Genau, Songwriting zum Beispiel. Denn Elton John versicherte seinen Fans im gleichen Atemzug, dass er „immer noch Platten machen wird“ und weiterhin „eine musikalische Zukunft hat“, während er sich auf sein Familienleben konzentriert. „Ihr werdet noch mehr [Musik] bekommen“, sagte er in die Kameras der Late-Night-Show.

He’s still standing

„Das Feuer ist nie ausgegangen. Und es wird nie ausgehen, denn ich bin immer auf der Suche nach neuen Dingen. Jetzt habe ich nur den Freiraum, es in meinem eigenen Tempo zu tun“, so der kürzlich fast erblindete Musiker. Trotz gesundheitlicher Rückschläge gab er sich überzeugt: „Natürlich wird es neue Elton-John-Musik geben.“

So natürlich wie der Mann mit den markanten Brillen es darstellte, ist das allerdings keineswegs. Denn im September hatte sich sein Augenlicht nach einer Infektion im Sommer in Südfrankreich dramatisch verschlechtert. In einem Interview mit „ABC“ gab der Songschreiber an, es gebe zwar noch Hoffnung, dass es gut gehen wird – „doch im Moment stecke ich fest. So etwas wie Interviews zu geben, ist natürlich kein Problem. Doch ins Studio zu gehen und aufzunehmen, wird schon schwieriger. Neue Texte zu erkennen, kann ich vergessen. Es hat mich schon umgehauen, dass ich nicht mehr sehen und nichts lesen kann.“

Neue Musik offenbar schon fertig

Im November veröffentlichte der Musiker mit Brandi Carlile bereits ein neues Stück namens „Never Too Late“, das sie gemeinsam für die gleichnamige Dokumentation von Filmemacher und Ehemann David Furnish geschrieben hatten. Ein neues Album der beiden soll angeblich in Planung sein. Außerdem soll schon neues Material von Elton John in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Songwriting-Partner Bernie Taupin in den Startlöchern stehen. Dieser sagte in einem Interview mit „Music News“ im Mai 2024, dass die Überraschungs-LP schon in ein paar Wochen erscheinen soll – bisher blieben die Plattenregale allerdings leer.