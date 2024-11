Elton Johns Broadway-Musical schon wenige Tage nach Premiere abgesetzt

Nur wenige Tage nach seiner Uraufführung verschwindet das von Elton Johns Firma „Rocket Stage“ koproduzierte, millionenschwere Musical „Tammy Faye“ bereits wieder vom Broadway. Der Brite hatte es zusammen mit Scissor-Sisters-Frontsänger Jake Shears und Drehbuchautor James Graham kreiert. Obwohl die Show erst am 14. November seine Premiere im New Yorker Palace Theatre feierte, soll also nach 24 Vorpremieren und 29 regulären Aufführungen am 8. Dezember für immer Schluss sein.

Das Stück handelt von der Evangelistin Tammy Faye Messner, die zusammen mit ihrem Ex-Mann Jim Bakker für die Ausstrahlung des christlichen Fernsehprogramms »The PTL Club« verantwortlich gewesen war. Faye war trotz ihrer konservativen Religion dafür berühmt, dass sie LGBTQIA+-Personen tolerierte.

Besucher:innen und die Kritik zerreißen „Tammy Faye“

Bei den schlechten Gewinnzahlen der Produktion unter der Regie von Rupert Goold dürfte der Misserfolg kein Wunder sein. Bis zum 17. November spielte sie magere 374.371 US-Dollar ein und schöpfte mit 5.732 Zuschauern nur 63 Prozent der Theater-Kapazitäten aus. Auch bei US-Kritiker:innen kam „Tammy Faye“ nicht gut an. So bezeichnete die „New York Times“ das Stück als „seltsam fade“ und „Variety“ nannte es einen „fehlgeleiteten West-End-Import“.

Musical-Autor war guter Dinge

Umso bitterer ist, dass die Nachricht vom Misserfolg nur einen Tag nach einer optimistischen Ankündigung von Shears kam, der die Texte des Musicals mitverfasste.

Auf Instagram hatte der US-Amerikaner geschrieben: „Was für eine Fahrt die letzten 12 Jahre (und 12 Wochen) waren. Tammy Faye an den Broadway zu bringen, war eine der aufregendsten Erfahrungen meines Lebens. Was für eine Freude, mit der gesamten Besetzung zu arbeiten, ihre Ausdauer und ihr Talent sind atemberaubend… und wunderschön anzuschauen. Vielen Dank an alle Mitwirkenden, die Schauspieler und die Crew. Ich bin unheimlich stolz auf unsere Arbeit.“

Ironischerweise sprach er die Schwierigkeit, ein erfolgreiches Musical auf die Beine zu stellen, ebenso an. „Ich glaube, dass das Musiktheater eine der archaischsten Formen der Kunst ist: kompliziert und aufwendig im Management. Es ist derselbe Prozess wie vor 800 Jahren. Es gibt keine Abkürzungen. Und das ist es, was ich daran am meisten liebe“, sagte Shears, „außerdem macht es mir Spaß, mit brillanten, wunderbaren Menschen zusammenzuarbeiten. Danke, Team Tammy, und danke an alle meine Familie und Freunde, die mich während des gesamten Prozesses unterstützt und ermutigt haben. Und ganz besonders danke ich dir, Tammy.“