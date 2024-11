Elton John und Brandi Carlile veröffentlichen „Never Too Late“

Elton John und Brandi Carlile haben „Never Too Late“ veröffentlicht. Den Song schrieben der Popstar und die Songwriterin für eine Dokumentation über Elton John, die im Dezember auf Disney+ zu sehen sein wird.

„Never Too Late“ entstand, nachdem der „Rocket Man“-Sänger seine ausverkaufte „Farewell Yellow Brick Road“-Welttournee letztes Jahr beendet hatte. Unterstützung fand er dabei durch die US-amerikanische Musikerin Carlile. „To hell with Heaven’s gate/ It’s not a moment too soon if it’s never too, never too late,“ singt Sir Elton in der ersten Strophe der hoffungsvollen Liebesballade. Man könnte meinen, der Song transportiere das Publikum in das Jahr 1973, als Johns Album „Goodbye Yellow Brick Road“ erschien. Nur Brandi Carliles Gesangspart, der fehlte damals.

Hier reinhören:

Song diente als Inspiration

Filmemacher (und Elton Johns Ehemann) David Furnish sowie der Regisseur R.J. Cutler waren laut einer Pressemitteilung von dem Text und der Melodie so beeindruckt, dass sie den Text als Titel des neuen Dokumentarfilms und als Musik für den Abspann übernahmen. „Elton John: Never Too Late“ begleitet den Musiker auf seiner nordamerikanischen Stadion-Tournee im November 2022 und hält die Vorbereitung auf das Konzert im Dodger Stadium in Los Angeles fest. Mit eingeflochten: Die Reflexion über seine 50-Jährige Karriere sowie sein Privatleben.

Zum Film heißt es, er zeige „nie zuvor gesehenes Konzertmaterial der letzten 50 Jahre sowie handgeschriebene Tagebücher und Aufnahmen von ihm und seiner Familie aus der Gegenwart.“ Die Doku hatte seine Weltpremiere auf dem Toronto International Film Festival im September. Auf Disney+ wird er ab dem 13. Dezember zu sehen sein.

Harmonische Zusammenarbeit

„Ich fand schon die frühe Version des Dokumentarfilms so bewegend, der später zu ‚Elton John: Never Too Late‘ wurde. Es war wirklich beeindruckend, dieses alte Material über Elton und den Verlauf seines Lebens zu sehen. Aber so fantastisch und schön alles war, was wir als Fans miterleben durften – so einsam und schwierig war sein Leben manchmal auch“, sagte Brandi Carlile zur Veröffentlichung des Films. Elton John und sie pflegen seit einigen Jahren bereits eine sehr innige Freundschaft. Anfang des Jahres ließ der ebenfalls befreundete Pete Townshend (The Who) durchblicken, sie hätten auch an einem gemeinsamen Album gearbeitet.

Protagonist Elton John ergänzte zur Zusammenarbeit mit der 34 Jahre jüngeren Folk-Sängerin: „Als Brandi mir sagte, sie sei von der ersten Fassung des Dokumentarfilms so inspiriert gewesen und wolle einen gemeinsamen neuen Song für den Film schreiben, war ich begeistert. Ich wusste schon lange, wie großartig sie ist. Aber trotzdem war es sehr bewegend, ihre Verse zu lesen und mit ihr gemeinsam an der Musik zu schreiben.“