Elton John: „Ich habe mein Augenlicht verloren“

Dass Elton John schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, ist kein großes Geheimnis. Trotzdem hielt das Publikum kollektiv die Luft an, als John am Sonntagabend bei der Premiere von „The Devil Wears Prada: the Musical“ auf der Bühne sprach.

Für das Musical, basierend auf dem gleichnamigen Film, schrieb der heute 77-Jährige die Musik. Die Bühnenshow zu seiner Musik konnte der Virtuose aber nicht mehr sehen. „Ich habe mein Augenlicht verloren und konnte die Aufführung nicht sehen, aber ich habe es genossen, ihr zuzuhören“, spricht John in das Publikum und widmet sich noch mit rührenden Worten an seinen Ehemann David Furnish, bezeichnet ihn als seinen Fels in der Brandung während dieser schwierigen Zeit.

„I’m Still Standing“ wird zum Lebensmotto

Im November sprach er bei einem Auftritt bei „ABC News: Good Morning America“ über seinen neuen Dokumentarfilm „It’s Never Too Late“ aber auch über seinen Zustand. Auf die Frage, was denn mit dem angekündigten neuen Album sei, packt John aus. Dabei erzählt er, dass er sein Sehvermögen im rechten Auge schon im Juli dank einer Infektion verlor. Die hatte er sich anscheinend im Süden Frankreichs zugezogen. „Es ist jetzt vier Monate her, dass ich nicht mehr sehen kann, und mein linkes Auge ist auch nicht gerade das beste“, sagte er damals.

Seine größte Sorge ist, dass er nie wieder Musik machen kann. Aufgrund seines eingeschränkten Sehvermögens wüsste der Musiker nämlich nicht, wann er wieder ins Studio gehen könnte. Dabei beteuert er auch, dass er sich nun primär auf seine Gesundheit konzentrieren müsste.

Der Trailer zur Dokumentation „It’s Never Too Late“

Trotz der Herausforderungen, die der Sänger bewältigen muss, lässt er sich das verschmitzte Grinsen und seine heitere Art nicht nehmen. „Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Ich bin so stolz auf den kommenden Dokumentarfilm. Ich bin stolz auf meine Söhne. Ich bin stolz auf meine Einstellung zu mir selbst und zu dem, was vor sich geht. Ich habe einfach großes Glück und bin sehr dankbar“, erzählt er der Reporterin vor sich.

Elton Johns Musical-Dokumentation

Die Dokumentation „It’s Never Too Late“ ist eine Art musikalisches Biopic, in welcher der „Rocketman“-Sänger über seine Karriere reflektiert, während er sich für sein finales Konzert im Dodger Stadium vorbereitet. Herausgekommen ist der Film Anfang September auf der Streaming-Plattform Disney+.