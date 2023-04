Elton John: finale Deutschlandtournee – Videos, Setlist, Bühnenoutfits

Sir Elton John am 2. April 2023 in London

Am Donnerstagabend, 27. April, konnte man Elton John zum allerletzten Mal in der Münchner Olympiahalle live sehen, beim 295. Auftritt seiner Abschiedstournee. Der 76-Jährige befindet sich aktuell auf seiner „Farewell Yellow Brick Road“-Tour und zieht sich danach vom Musikbusiness zurück, zumindest aus dem Livegeschäft. In Deutschland werden noch zehn weitere jeweils letzte Konzerte stattfinden:

München, 27. April 2023: Olympiahalle

Hamburg, 2., 4. und 5. Mai 2023: Barclays-Arena

Berlin, 8., 10. und 11. Mai 2023: Mercedes-Benz-Arena

Mannheim, 13. Mai 2023: SAP-Arena

Köln, 16., 18. und 19. Mai 2023: Lanxess-Arena

Auch seine Band, bestehend aus Schlagzeuger Nigel Olsson, Gitarrist und Bandleader Davey Johnstone sowie Percussionist Ray Cooper, sind mit dabei – und das seit den 70er-Jahren. Die Tour begann am 8. September 2018 in Allentown, Pennsylvania, und endet am 8. Juli 2023 in Stockholm. Sie ist Johns letzte (und, so viel steht jetzt schon fest, kommerziell erfolgreichste) Route und beinhaltet mehr als 300 Konzerte weltweit.

Elton Johns Abschied von München: Setlist und Bühnenoutfits

24 seiner erfolgreichsten Songs hat Elton John in München gespielt. Über die Bühne bewegte er sich mittlerweile aber vorsichtigen Schrittes – hat er doch schließlich eine Hüft-OP hinter sich. Das Konzert begann er in einem silbern funkelnden Sakko und blauer Brille. Im Hintergrund der Bühne konnten Fans auf einer Videowand währenddessen Fotos und Videos der Karriere des Musikers sehen. Das Highlight des zweiten Outfits von Sir Elton Hercules John, CH, CBE, wie der Pianist mit ganzem Namen genannt werden darf, sollte eine rosafarbene Brille mit Funkelsteinchen sein. Und für die Zugabe wählte er einen pinken Bademantel.

Diese Songs wurden performt:

„Bennie and the Jets“ „All the Girls Love Alice“ „I Guess That’s Why They Call It the Blues“ „Border Song“ „Tiny Dancer“ „Philadelphia Freedom“ „Indian Sunset“ „Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)“ „Take Me to the Pilot“ „Sorry Seems to Be the Hardest Word“ „Someone Saved My Life Tonight“ „Levon“ „Candle in the Wind“ „Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding“ „Burn Down the Mission“ „Daniel“ „Believe“ „Sad Songs (Say So Much)“ „Don’t Let the Sun Go Down on Me“ „The Bitch Is Back“ „I’m Still Standing“ „Saturday Night’s Alright for Fighting“ „Your Song“ „Goodbye Yellow Brick Road“

Auftritt in München: Fotos und Videos

Erfolgreichste Tour aller Zeiten

„Billboard“ übermittelte am 30. Januar 2023, dass Elton John mit seinen bis dato 278 Auftritten 817,9 Millionen Dollar eingenommen hat. Das ist mehr als jede andere Tour, seit Zahlen dafür erhoben werden. Bislang gelang es noch keinem Act, der die 800-Millionen-Grenze überschreiten konnte. Auf dem ersten Platz fand sich zuvor Ed Sheeran mit seiner „Divide“-Tour (776,4 Millionen Dollar).