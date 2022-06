Darum saß Elton John im Rollstuhl

Nachdem Elton John nach seinem Konzert in Leipzig im Rollstuhl fotografiert wurde, gingen die Gerüchte los. Hat sich der 75-Jährige eine Verletzung zugezogen, ist er krank? Doch die Sorgen seien unbegründet. In einem Instagram-Post wendete sich der „Rocket Man“ an seine Fans und schrieb, dass er bei „bester Gesundheit“ sei.

„Ich möchte mich bei all meinen Fans bedanken, die sich wegen des Rollstuhls bei mir gemeldet haben“– so fängt die Nachricht Eltons an. Die Boulevard-Zeitungen hätten eine „dumme Geschichte“ über seinen Gesundheitszustand verbreitet, die nicht der Wahrheit entspreche. „Ich bin bei bester Gesundheit, ich liebe meine Shows – beim Singen und Spielen gebe ich immer mein Bestes“, heißt es. Er wolle niemals seine Fans enttäuschen, da sie so lange auf Konzerte warten mussten. Hier der Instagram-Post. Die Begründung für sein Platznehmen im Rollstuhl sei ganz einfach: Die Wege am Flughafen seien einfach extrem lang; und um seine Hüfte schonen zu können, wurde ihm das Gefährt angeboten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Elton John (@eltonjohn)

Elton John ist seit 2018 auf Tournee. Aufgrund der Pandemie mussten die Konzerte allerdings immer wieder verschoben oder abgesagt werden. Seit Januar dieses Jahres ist der Sänger wieder unterwegs, zur Zeit performt er seine „Farewell Yellow Brick Road“- Show in Italien. Für Fans ein Konzert mit gemischten Gefühlen – die Tour soll nämlich seine letzte sein. Dafür macht Elton John nächstes Jahr auch in Deutschland Halt. Hier die Daten.

Deutschland-Konzerte 2023