Seit 2018 ist klar, dass es mutmaßlich nur noch eine Tour von Elton John geben würde. Der Sänger hatte eine abschließende Konzertreise rund um die Welt unter dem Titel „Farewell Yellow Brick Road“-Tour angekündigt. Nun wissen wir auch, dass es sich dabei um die erfolgreichste Tournee in der Geschichte der Pop- und Rockmusik handelt.

So übermittelte „Billboard“ am Montag (30. Januar), dass Elton John mit seinen bisher 278 Auftritten 817,9 Millionen Dollar eingenommen hat. Das ist mehr als jede andere Tour, seit Zahlen dafür erhoben werden. Bislang gelang es noch keinem Act, der die 800-Millionen-Grenze überschreiten konnte. Auf dem ersten Platz fand sich zuvor Ed Sheeran mit seiner „Divide“-Tour (776,4 Millionen Dollar).

Sheeran stellte den Rekord 2019 gegen Ende seiner 258 Shows umfassenden Tournee auf und löste damit die „360 Tour“ von U2 (736,4 Millionen Dollar) ab. Sowohl Elton John als auch U2 und Ed Sheeran reisten für diese Rekordzahlen um die ganze Welt. Während U2 und Ed Sheeran allerdings fast ausschließlich in Stadien auftraten, machte Elton John einen beeindruckenden Teil seiner Umsätze zwischen den Jahren 2018 und 2020 (bevor die Corona-Pandemie ihn stoppte) mit Konzerten in (großen) Arenen, bevor auch er auf Stadien setzte.

Vergoldeter Rückzug vom Tour-Geschäft

Wie „Billboard“ vorrechnet, brachten allein Elton Johns Tourabschnitt in Nordamerika bei 116 Gigs zusammen 268,2 Millionen Dollar ein. Die Stadiontournee von Juli bis November 2022 war dann gemessen an der Menge der Auftritte noch erfolgreicher. Mit „nur“ 33 Konzerten nahm der Sänger stolze 222,1 Millionen Dollar ein.

In ähnlicher Weise übertraf der Stadionumsatz in Europa den in den Konzerthallen mit 69,2 Millionen Dollar im Vergleich zu 49,9 Millionen Dollar – und das, obwohl er 12 Gigs weniger absolvierte. Zuletzt stieg demnach auch sein durchschnittlicher Bruttoumsatz pro Konzert von 2,5 Millionen Dollar in den Jahren 2019 und 2020 in Arenen auf 5,1 Millionen Dollar in Stadien.

Allein die Ozeanien-Tournee in Australien und Neuseeland brachte in diesem Januar 40,9 Millionen Dollar ein, bei 242.000 Tickets verkauften Tickets. Doch all das ist noch nicht das Ende: Elton John kann mit weiteren 51 Konzerten in Europa bis zum Juli seinen Rekord noch ausbauen und damit dafür sorgen, dass er möglicherweise sogar für die Ewigkeit bestehen bleibt.