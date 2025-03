Elton John: Neues Album brachte ihm einen Zusammenbruch

Elton John spricht Klartext: Der 78-Jährige beschäftigt sich mit der eigenen Sterblichkeit.

Bernie Taupin brachte dunkles Thema mit

Kommende Woche erscheint das nächste Album des Popstars. „Who Believes In Angels?“ ist eine Zusammenarbeit mit Brandi Carlile und hat den Musiker offenbar an eine persönliche Grenze gebracht. In einer Folge des „Smartless“-Podcasts, ausgestrahlt an Elton Johns gestrigem Geburtstag am 25. März, beschrieb er dahingehend besonders ein Stück. „When This Old World Is Done With Me“, der letzte Song des Albums, erwischte ihn offenbar kalt. „Ich habe einen Song geschrieben und den Text dafür bekommen – es sind Bernie Taupins Lyrics“, erzählte Elton John von seinem langjährigen Songwriting-Partner. „Ich habe an einer Strophe gearbeitet und fand es wirklich schön. Dann kam ich allerdings zum Refrain und natürlich ging es um meinen Tod.“

Elton John: „Wie viel Zeit bleibt mir noch?“

Der Musiker ordnete den Songtext ein: „Wenn man so alt wird wie ich, was ja fast 100 ist, denkt man unweigerlich: ‚Wie viel Zeit bleibt mir noch?‘“, sagte er. „Man hat Kinder, man hat einen wundervollen Ehemann, da denkt man dann unweigerlich über seine eigene Mortalität nach. Als ich also zum Refrain kam, bin ich für 45 Minuten zusammengebrochen – und wir haben das alles auf Band.“ Die Aufnahme-Sessions des Albums wurden für den Dokumentationsfilm „Elton John: Never Too Late“ aufgenommen. Der Film erschien im Oktober, der Titeltrack „Never Too Late“ war kürzlich bei den Academy Awards als Bester Song nominiert, verlor jedoch gegen „El Mal“ aus dem Krimi-Musical „Emilia Pérez“. „Never Too Late“ erscheint nun auf „Who Believes In Angels?“.

Elton Johns Musikkollegin auf dem Album, die ebenfalls am Gespräch teilnahm, hat eine feste Sicht auf den emotionalen Moment der Ikone. „Ich will, dass es alle sehen“, entschied Brandi Carlile. „Es ist sehr menschlich, tief fehlerhaft und peinlich. Es ist die Art von Dingen, die du machst, wenn du vergisst, dass da Kameras sind. Das ist wirklich interessant.“

Das Interview mit den beiden ist bislang nur im Abonnement zugänglich, wird jedoch am 31. März freigeschaltet. „Who Believes In Angels?“ erscheint nur wenige Tage später am 4. April 2025. Elton John beschrieb das Album zeitgleich als „eine der großartigsten musikalischen Erfahrungen meines Lebens“ und „mitunter das Härteste, was ich je gemacht habe“.