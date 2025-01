Elton John witzelt bei Golden Globes über Augenprobleme

Neben den Gewinner:innen scheint vor allem Elton John eine gute Zeit bei den Golden Globes gehabt zu haben.

Brandi Carlile oder Rihanna?

Der Musiker wohnte am Wochenende dem Film-Event in Los Angeles bei. Dabei präsentierte er auch den Preis für die beste Filmmusik. Als er dafür gemeinsam mit Brandi Carlile, mit der er den Song „Never Too Late“ für seine Dokumentation „Elton John: Never Too Late“ geschrieben hatte, ließ es sich der Sänger nicht nehmen, einige humoristische Kommentare bezüglich Schlagzeilen über sich zu machen.

„Für mich ist das eine besondere Nacht“, begann Elton John. „Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es gehen Geschichten rum über mein zurückgehendes Augenlicht. Ich will euch dahingehend versichern: Es ist nicht so schlimm, wie alle sagen, und ich bin erfreut, heute hier zu stehen, zusammen mit meiner Co-Präsentatorin Rihanna.“ Dafür erntete der britische Musiker Lacher aus dem Publikum sowie von Carlile.

Elton John bejubelt Nine-Inch-Nails-Musiker

Diese griff folgend in ihrem Teil der Rede die Erwähnung des Visuellen auf: „Großartige Filmmusik sollte sich anfühlen, als sei sie untrennbar mit dem Bild verknüpft.“ Dann riefen Elton John und Brandi Carlile als Gewinner der Kategorie Trent Reznor und Atticus Ross aus. Die beiden Mitglieder von Nine Inch Nails hatten die Musik für „Challengers – Rivalen“ komponiert. Dabei haben sie wohl einen berühmten Fan: Elton John ballte bei der Verkündung beide Fäuste und jubelte für das Duo. Bei vier Nominierungen blieb es der einzige Preis, den „Challengers“ gewann.

Kurze Krankheitsgeschichte

Elton John hatte seine Augenprobleme erst vor wenigen Monaten öffentlich gemacht. Seit einer Infektion im vergangenen Juli kann der Musiker auf dem rechten Auge nichts mehr sehen. Auch das linke Auge soll nicht mehr sonderlich gut sein, gab er gegenüber „Good Morning America“ im November zu.