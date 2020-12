Themen im Heft: Neil Young und „After The Gold Rush“, Miranda July und „Kajillionaire“, Bruce Springsteen und „Letter To You“ und Elvis Costello über gleich mehrere neue Platten.

Die Inhalte der November-Ausgabe Neil Young: Schall und Wahn Vor 50 Jahren erschien Neil Youngs Album „After The Gold Rush“. Der Weg dorthin ist auch der Weg zu dem unberechenbaren, intuitiven, die Zeit aus den Angeln hebenden Künstler, den wir heute kennen Von Maik Brüggemeyer Miranda July: Über Eltern und Betrüger Mit „Kajillionaire“ hat die Multikünstlerin einen der komischsten und berührendsten Filme 2020 gedreht Von Patrick Heidmann Bruce Springsteen: Geister und Gitarren Wie Springsteen sich mit dem Tod arrangiert, Clarence Clemons begegnet – und mit der weltbesten Bar Band ein rohes Rock-Album schuf. Ein Besuch in New Jersey Von Brian…