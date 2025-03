TV-Tipp: „Elvis: ’68 Comeback“ – Zurück auf dem Thron

Elvis Presley sang für Priscilla „I Will Always Love You“… bei ihrer Scheidung!

Als Elvis Presley am 03. Dezember 1968 in schwarzer Ledermontur auf die Bühne trat, hatte er mäßig erfolgreiche Hollywood-Filme und einem spürbaren Karriereknick hinter sich. Sieben Jahre war der „King of Rock ’n’ Roll“ nicht mehr live aufgetreten. Nun also das große Comeback Special bei NBC – und Presley zeigte, dass er immer noch die Macht hatte, die Massen zu elektrisieren.

In dieser für das Fernsehen aufgezeichneten Show – ein früher Vorläufer von „MTV Unplugged“ – singt der Musiker seine berühmtesten Hits, darunter „That’s All Right“, „Heartbreak Hotel“, „One Night“, „Blue Suede Shoes“, „Are You Lonesome Tonight?“ und „Love Me Tender“. Außerdem interpretiert er Jimmy Reeds Song „Baby What You Want Me to Do“.

Die eigentliche Überraschung des Abends kam jedoch mit „If I Can Dream“. Ganz in Weiß gekleidet und vor einem riesigen roten „ELVIS“-Leuchtschild stehend, sang Presley die Hymne mit einer solchen Inbrunst, dass vielen Zuschauern die Gänsehaut den Rücken hinaufkroch. Der Song, voller Hoffnung und Sehnsucht, spiegelte die Sehnsucht nach einem besseren Amerika wider – eine Botschaft, die mitten ins Herz der turbulenten 60er-Jahre traf.

Elvis Presley zeigte es allen seinen Kritikern

Überhaupt war sein Blick konzentriert, der Schweiß glänzte auf seiner Stirn. Und dennoch blitzte immer wieder sein typisch verschmitztes Lächeln auf. Dabei wirkte Presley nicht wie eine in die Jahre gekommene Ikone, sondern wie ein Mann, der seinen Thron zurückerobert – mit purer Willenskraft und unbändiger Energie. Zwischendurch erzählte der Sänger immer wieder Anekdoten.

Arte zeigt „Elvis: ’68 Comeback“ am 14. März (Freitag) nach einer Dokumentation über das Leben von Elvis und Prioscilla Presley in einer Special Edition um 22.35 Uhr. Bis zum 30. Mai ist der Film auch in der Mediathek zu finden.