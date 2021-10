Emerson, Lake & Palmer: Jubiläums-Box wird exklusiv auf Sternen-App veröffentlicht

Emerson, Lake & Palmer feiern 50-jähriges Bestehen mit der Veröffentlichung des Box-Sets „Out of this World: Live (1970-1997)“. Der Gag dabei ist, dass das Set vorerst exklusiv auf der Sternenbeobachtungs-App „Star Walk 2“ verfügbar sein wird.

App für Sternenbilder als Veröffentlichungs-Medium

Die Sternenbeobachtungs-App „Star Walk 2“ ist ein interaktiver Führer zu Sternbildern und Himmelskörpern, bei dem man den Nachthimmel ergründen kann. Sie folgt den Bewegungen der Nutzer*innen in Echtzeit und erleichtert die Erkundung von über 200.000 Himmelskörpern, die mit umfangreichen Informationen ausgestattet sind.

Ab 29. Oktober 2021, dem Tag an dem das Jubiläums-Boxset „Out of this World: Live (1970-1997)“ von ELP erscheinen wird, wird die App um eine Funktion erweitert werden. Für zwei Wochen wird einen „ELP-Modus“ geben, den man in der App aktivieren kann. Dieser Modus bietet einem die Möglichkeit, eine laut Label „ganz besondere ELP-Konstellation“ zu entdecken. Diese steht in Verbindung zu der neu erscheinenden Compilation.

Das Box-Set enthält unter anderem 5 der bekanntesten ELP-Konzerte und einen Fotoband. Das Artwork der Box zeigt ein kosmisches Design im Klappcover mit restauriertem Audiomaterial, gemastert vom ELP-Experten und Mastering-Ingenieur Andy Pearce.

Carl Palmer freut sich über Jubiläums-Box

Mit Keith Emerson (The Nice) und Greg Lake (King Crimson) starben bereits zwei der drei Mitglieder von ELP im Jahr 2016. Die Band fand sich 1970 zusammen. Den letzten gemeinsamen Auftritt hatte das Trio am 25. Juli 2010 beim High Voltage Festival in London.

Das letzte Mitglied der Band, Carl Palmer, freut sich auf das Box-Set: „Ich könnte mir keine bessere Art und Weise vorstellen, dieses Jubiläum von ELP zu feiern.“