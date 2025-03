Émilie Dequenne: „Pakt der Wölfe“-Darstellerin stirbt mit 43 Jahren

Émilie Dequenne ist tot. Die Mimin wurde 43 Jahre. Wie ihre Familie der Öffentlichkeit mitteilte, erlag sie ihrem Krebsleiden und verstarb am Sonntag, den 16. März, in einem Krankenhaus in der Nähe von Paris.

Letzte Rolle 2024

Dequenne war vor allem aus „Rosetta“ (1999) bekannt – für ihre Darstellung in dem Werk von Jean-Pierre Dardenne gewannt sie die Goldene Palme in Cannes. Außerdem war sie in dem 2001er „Pakt der Wölfe“ an der Seite von Monica Bellucci und Vincent Cassel zu sehen. Zuletzt spielte sie in „Survive – Gestrandet im Ozean“ mit. Dieser kam 2024 heraus; neben ihr war auch Andreas Pietschmann in dem Thriller dabei.

Auf Social Media gab sie Updates

Doch mit der Zeit musste sich Dequenne wegen ihrer Krebserkrankung von ihrem Job als Schauspielerin zurückziehen. Im Oktober 2023 machte sie ihre Diagnose öffentlich – sie litt an einem Nebennierenrinden-Karzinom. Auf Instagram teilte sie immer wieder Einblicke in ihr Leben mit dem Krebs.

Ein Beitrag von ihr auf Instagram:

Ihre Familie

Émilie Dequenne hinterlässt eine Tochter, die 22-jährige Milla, sowie ihren Ehemann Michel Ferracci.