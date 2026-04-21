Eminem feiert 18 Jahre Nüchternheit

Eminem hat 18 Jahre Nüchternheit erreicht und den Meilenstein mit einem Foto einer Gedenkmünze auf Instagram gefeiert.

Der 53-Jährige teilte die Neuigkeit am Montag auf Instagram und erhielt Glückwünsche von Kollegen aus der Branche, darunter Questlove, Big Sean und zahlreiche Fans. „Congrats my man! BTW, Nice t-shirt“, kommentierte Rapper und DJ D-Nice – Eminem trug zufällig das „To Tha Rescue“-Shirt des Produzenten.

Eminem, bürgerlich Marshall Mathers, hat stets offen über seine Nüchternheit gesprochen, die auf eine versehentliche Methadon-Überdosis im Dezember 2007 folgte. Der Vorfall war der Tiefpunkt einer langen Suchtgeschichte, die „zum Problem wurde“, als er Anfang der 2000er-Jahre den Film „8 Mile“ drehte.

Eminem und die Sucht

„Ich habe so viele Pillen geschluckt, dass ich sie irgendwann nicht mehr genommen habe, um high zu werden“, sagte er 2011 gegenüber ROLLING STONE. „Ich habe sie genommen, um mich normal zu fühlen. Nicht, dass ich nicht high wurde. Ich musste nur eine absurde Menge nehmen. Ich würde sagen, ich habe an einem Tag irgendwo zwischen 40 und 60 Valium konsumiert. Und Vicodin… vielleicht 20, 30? Keine Ahnung. Ich habe eine Menge Scheiße genommen.“

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Seine Sucht eskalierte nach dem Tod seines engen Freundes Proof im Jahr 2006 weiter, bis er 2008 schließlich die Reißleine zog und clean wurde. Eminem suchte sich einen Reha-Berater für wöchentliche Sitzungen und begann, täglich mehrere Kilometer zu laufen. „Ich wusste, dass ich mein Leben ändern musste“, erklärte der Grammy-Gewinner gegenüber ROLLING STONE. „Entweder ich hole mir Hilfe, oder ich sterbe.“