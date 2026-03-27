GLP-1s sind ein Abnehmwunder. Können sie auch die Opioidkrise eindämmen?

Für Sydney S. gibt es keine Worte für den absoluten Tiefpunkt. Sie war ihre Sucht, und die Sucht war sie. Schon von klein auf, sagt sie, zieht sich durch all ihre Erinnerungen ein einziger roter Faden: „Immer mehr wollen.“

Vor 2024 reagierte Sydney, heute 27, auf jeden kleinen Rückschlag, jeden Reiz, jede Enttäuschung mit Drogenkonsum. (Sie bat darum, ihren vollständigen Nachnamen zum Schutz ihrer Privatsphäre nicht zu nennen.) Was mit einer Marihuanaabhängigkeit mit zwölf Jahren begann, weitete sich mit 14 auf Alkohol aus. Im Studium stieg sie in die Trinkkultur ein und ergänzte ihren ohnehin exzessiven Alkoholkonsum um Kokain, Percocet, Xanax und schließlich Ketamin. Das zerstörte Freundschaften, fraß sich in die Zeit für ihr Kunststudium, und beanspruchte sie so vollständig, dass sie schließlich ihr kleines Kunstgewerbe aufgab. Selbst wenn sie sich hinsetzen und malen wollte, kamen die Drogen zuerst. Mit 21 war Drogenkonsum die Antwort auf jedes Problem. „Mein Leben war einfach nicht mehr zu handhaben. Eine Abwärtsspirale“, sagt Sydney. „Ich habe täglich so viel genommen, dass ich selbst nicht glauben kann, dass ich noch lebe.“

Als sie drohte, ihre Freunde, ihre Familie und womöglich ihr Leben zu verlieren, erklärte Sydney sich 2024 bereit, eine stationäre Behandlung anzutreten. Sie verbrachte mehrere Monate in den Caron Treatment Centers, einer Einrichtung in Delray Beach, Florida, die medizinische Behandlung mit psychiatrischer Beratung verbindet. Sydney gehört zu den 48 Millionen Amerikanern, die jedes Jahr mit einer Substanzgebrauchsstörung kämpfen. Doch als sie die Türen von Caron durchschritt, schloss sie sich einer weitaus exklusiveren Gruppe an – einer kleinen Zahl von Patienten, die GLP-1-Medikamente in ihre Suchtbehandlung integrieren.

Was GLP-1s im Gehirn bewirken

GLP-1-Medikamente wie Ozempic beherrschen seit 2021 die öffentliche Aufmerksamkeit, weil sie das Abnehmen erleichtern. Doch eine wachsende Zahl von Studien aus den vergangenen Jahren legt nahe, dass GLP-1s Menschen mit Substanzmissbrauchsstörungen erheblich helfen können, schneller clean zu werden und es länger zu bleiben. GLP-1s sind nicht die ersten potenziellen Medikamente, die auf diese Probleme abzielen. Aber die neue Forschung zu ihrem Zusammenhang erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem die Medizin einer historisch verheerenden Überdosis-Epidemie gegenübersteht – einer, die in den vergangenen fünf Jahren mehr als 450.000 Amerikaner das Leben gekostet hat. Abseits von GLP-1s existieren bereits einige wenige therapeutische Optionen, die von der FDA zugelassen sind.

Doch Experten berichten ROLLING STONE, dass das soziale Stigma rund um diese Mittel Patienten oft von der nötigen Hilfe fernhält. Verschreibende Ärzte müssen zudem mit einem Mangel an Informationen über die Langzeitwirkungen von GLP-1s umgehen – was besonders gefährlich wird, wenn ein Rückfall nicht nur Gewichtszunahme bedeutet, sondern möglicherweise einen lebensbedrohlichen Absturz in die Sucht. GLP-1s haben im öffentlichen Bewusstsein einen Siegeszug hingelegt und sich in wenigen Jahren von unbekannten „Wundermitteln“ zu Routinebehandlungen gewandelt. Können sie denselben Wandel in der Opioidkrise anstoßen?

SO FUNKTIONIERT ES: GLP-1s AKTIVIEREN eine Reihe von Rezeptoren im Körper, die die Bauchspeicheldrüse zur Insulinausschüttung anregen. Das verlangsamt die Magenentleerung. Und damit kontrollieren diese Medikamente den Appetit – die Menschen fühlen sich länger satt. Über einen längeren Zeitraum eingenommen, können sie direkt zu Gewichtsverlust führen. Ozempic wurde erstmals 2017 als Behandlung der Symptome von Typ-2-Diabetes entwickelt und zugelassen, bevor es 2021 auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) und TikTok als „geheimes Abnehmmedikament“ der größten Hollywood-Stars viral ging. Nachdem das Interesse an den Mitteln einen nationalen Engpass in den USA auslöste, ließ die FDA mehrere Varianten speziell zur Gewichtsreduktion zu, darunter Zepbound und die Pillenform von Wegovy.

Doch GLP-1s haben auch eine unerwartete Wirkung auf das Gehirn. Dr. Christian Hendershot, Direktor der klinischen Forschung am USC Institute for Addiction Science, erklärt ROLLING STONE, dass GLP-1s mit dem neuronalen Belohnungsnetzwerk interagieren – Strukturen im Gehirn, die steuern, was wir tun, um uns gut zu fühlen, und wie oft wir es tun. „Es gibt eine Art Sättigungseffekt, den diese Medikamente erzeugen und der über das Gehirn vermittelt wird“, sagt Hendershot. „Belohnungszentren im Gehirn sind nach unserer Einschätzung der Grund für reduzierte Gelüste.“ Das deckt sich mit Berichten aus 2023 und 2024, wonach Patienten, die GLP-1s zur Gewichtsabnahme einnahmen, weniger „Food Noise“ meldeten – ein Begriff dafür, wie viel geistige Kapazität ausschließlich mit Gedanken ans Essen belegt ist.

Rekordtote und neue Hoffnung

Eines der vielversprechendsten Anwendungsgebiete sind daher Substanzmissbrauchsstörungen. 2023 gab es eine Rekordzahl drogenbedingter Todesfälle, mit durchschnittlich 110.000 Amerikanern, die jährlich an Opioid-Überdosen sterben. In den Jahren seither ist die Zahl der Überdosissterbefälle jedoch zurückgegangen. T. John Winhusen, Professor und stellvertretender Vorsitzender für Suchtforschung an der University of Cincinnati, führt diesen Fortschritt teilweise auf ein koordiniertes Bündel von Schadensminimierungsmaßnahmen zurück – etwa den Zugang zu Narcan und zu Ärzten, die Medikamente zur Verhinderung von Opioidkonsum verschreiben konnten.

Doch Experten im Bereich öffentliche Gesundheit befürchten, dass dieser Trend nicht anhält, angesichts der jüngsten Maßnahmen der Trump-Regierung. Dazu zählen etwa Mittelkürzungen in Höhe von 350 Millionen Dollar und Entlassungen, die fast die Hälfte der Belegschaft der Substance Abuse and Mental Health Services Agency (SAMHSA) – der US-Bundesbehörde für Sucht- und psychische Gesundheit – vernichtet haben, wie „STAT News“ berichtete.

„Wenn Menschen keinen Zugang zur Behandlung haben“, sagt Winhusen, „werden wir definitiv einen Anstieg der Überdosissterbefälle erleben.“

Die Entwicklung von Medikamenten gegen Sucht war ein schleppender Prozess. Vor 1956 galten Drogen- und Alkoholabhängigkeit als moralisches Versagen oder Willensschwäche. Heute gibt es immer noch nur drei wesentliche, von der FDA zugelassene Medikamente zur Suchtbehandlung: Buprenorphin, Methadon und Naltrexon, dazu eine Handvoll weiterer Mittel gegen spezifische Entzugssymptome. Doch Hendershot zufolge werden viele dieser Medikamente historisch gesehen zu wenig genutzt – wegen des Stigmas. Eine CDC-Studie von 2024 ergab, dass von geschätzten zehn Millionen amerikanischen Erwachsenen, die eine Behandlung wegen Opioidgebrauchsstörung benötigten, nur 25 Prozent Buprenorphin verschrieben bekamen. Ein Teil des Problems: Das Rezept anzunehmen bedeutet oft, die schwierige Aufgabe zu bewältigen, die eigene Sucht als behandlungsbedürftiges medizinisches Problem anzuerkennen.

GLP-1s als Türöffner

Im Gegensatz dazu könnten Menschen bei einem GLP-1 eher geneigt sein, es einzunehmen – dank seines makellosen Rufs. „Eines der attraktiven Merkmale von GLP-1-Therapien ist, dass sie weithin akzeptiert sind“, sagt Hendershot. „Sie sind tatsächlich sehr gefragt, und ein wachsender Anteil von Ärzten und Klinikern kennt diese Medikamente. Wir glauben, dass uns das helfen wird, einige der Hürden zu umgehen, die mit der Akzeptanz herkömmlicher Suchtbehandlungen verbunden sind.“

Winhusen sieht eine Zukunft, in der GLP-1-Medikamente bei einer der schwierigsten Hürden erfolgreicher medizinischer Behandlung helfen: Menschen lange genug in der Therapie zu halten. Die derzeit auf dem Markt befindlichen Medikamente stoßen an Grenzen. Für jemanden mit einer Substanzmissbrauchsstörung kann ein einziger starker Craving-Schub der Auslöser sein, die Nüchternheit vollständig aufzugeben. Studien zeigen, dass Patienten im Monat nach dem Absetzen von Therapien wie Buprenorphin sechsmal häufiger sterben als während der Behandlung.

„Eine der größten Herausforderungen bei der Behandlung von Opioidgebrauchsstörungen ist es, die Patienten lange genug in der Behandlung zu halten, damit sie davon profitieren können“, sagt Winhusen.

Deshalb hat Winhusen eine der größten Studien des Landes angestoßen, die GLP-1s in Kombination mit Buprenorphin einsetzt – dem synthetischen Opioid, das in der Suchtbehandlung eingesetzt wird. Er plant, mehr als 300 Patienten an zehn Standorten zu rekrutieren, um zu prüfen, ob GLP-1s verhindern können, dass Patienten an einem schlechten Tag straucheln, und ob sie die Verweildauer in der Behandlung verlängern: Studien zeigen, dass nur etwa die Hälfte der Patienten, die eine Behandlung beginnen, länger als sechs Monate dabei bleibt.

Erste Studien in der Praxis

IN DEN CARON TREATMENT CENTERS, WO Sydney behandelt wurde, arbeitet Dr. Adam Scioli als Chief Medical Officer und Programmdirektor. Er beaufsichtigt das Personal und die Behandlungsprotokolle der Einrichtung. 2023 kooperierte das Zentrum mit der Penn State University School of Medicine, um eine der ersten Studien zur Wirkung eines GLP-1 auf Suchtpatienten zu starten. „Was wir feststellten, war eine ziemlich deutliche Reduktion von Gelüsten bei einer viel niedrigeren Dosis, als die allgemeine Bevölkerung in der Regel einnimmt – insbesondere zur Gewichtsabnahme“, sagt er.

Nach Abschluss der Studie begannen Scioli und die Ärzte bei Caron, GLP-1s als ergänzende Medikation für Patienten anzubieten, die wegen Sucht in Behandlung waren. Seitdem haben sie 150 Patienten mit GLP-1s wegen ihrer Substanzmissbrauchsstörungen behandelt, wobei die große Mehrheit von deutlich reduzierten Gelüsten berichtete.

„Dieses Medikament hilft Patienten, sich früher wieder normal zu fühlen“, sagt er. Statt sich als Süchtige zu sehen, betrachteten sie sich als Teil einer Gemeinschaft, fügt er hinzu, „genau wie jeder andere Kranke – jemand, der das Potenzial hat, gesund zu werden, auf sinnvolle Weise beizutragen und als Gleicher behandelt zu werden.“

Sydneys Wendepunkt

Das war Sydneys Erfahrung. Als sie fünf Monate nach Behandlungsbeginn ein GLP-1 hinzunahm, begann der mentale Raum, den sie Drogen und Alkohol gewidmet hatte, zu schrumpfen. Sydney sprach weiterhin mit ihrer Ärztin und nahm sowohl an Einzel- als auch an Familienberatungen teil – eine Kombination, die ihre Genesung stützte. Doch den erschütterndsten Moment, sagt sie, erlebte sie nach dem Ende der Behandlung. Irgendwann, unvermeidlich, sah sie sich Drogen gegenüber. Diesmal lief es anders.

„Es war ziemlich einzigartig zu sehen, wie es in meinem Gehirn wirkte“, sagt sie. „Als ich aus meiner Wohnung in Miami auszog, lagen dort genug Drogen für monatelange Rückfälle. Und ich habe nichts angerührt. Das war ein fast spiritueller Moment, in dem ich Drogen um mich haben und trotzdem nichts nehmen konnte.“

Trotz des Potenzials dieser Medikamente – und ihrer positiven Wirkung auf Menschen wie Sydney – hat die FDA bislang keine GLP-1s speziell für den Einsatz bei Substanzmissbrauchsstörungen zugelassen. Das bedeutet, dass Ärzte GLP-1s „off-label“ verschreiben müssen, was in der Medizin durchaus üblich ist – besonders in der Psychiatrie, wo viele gängige Medikamente gegen Schlafstörungen, Angst und Depression ursprünglich für andere Erkrankungen wie Epilepsie zugelassen wurden. Doch Off-Label-Verschreibungen von GLP-1s werden von Krankenkassen weit seltener genehmigt, wie Studien zeigen.

Diese Umstände machen die Studien, die Forscher wie Scioli und Winhusen durchführen – um zu belegen, dass die Therapien nicht nur bei Einzelnen, sondern bei vielen Patienten wirken –, umso dringlicher. Sie werden auch Bedenken hinsichtlich möglicher Langzeitwirkungen von GLP-1s ausräumen müssen. Die FDA weist bereits darauf hin, dass häufige Langzeitnebenwirkungen von GLP-1s Knochendichteverlust und Magen-Darm-Probleme umfassen können. (Eine Studie von 2025, erstellt von Forschern der Washington University in St. Louis, fand Zusammenhänge zwischen langfristiger GLP-1-Nutzung und Bauchspeicheldrüsenentzündungen sowie Nierenerkrankungen.)

Die einzige Möglichkeit, die Langzeitwirkungen von GLP-1s wirklich zu kennen, besteht darin, Patienten, die an den Studien teilnehmen, über Monate und Jahre zu beobachten. Doch solange die Medikamente nicht zugelassen sind, müssen auch jene warten, die das Mittel nicht off-label bekommen können – weil Ärzte es nicht verschreiben oder Versicherungen es nicht übernehmen. Und genau das ist es, was Menschen mit Substanzmissbrauchsstörungen möglicherweise nicht haben: Zeit.

„Ich bin Forscherin, also bin ich begeistert, wenn es Möglichkeiten gibt, neue Therapien zu entwickeln“, sagt Dr. Carolina Haass-Koffler, außerordentliche Professorin für Psychiatrie und menschliches Verhalten an der Brown University. „Aber“, fügt Haass-Koffler hinzu, „es gibt nur zwei echte klinische Studien, die den Einsatz von GLP-1s belegen – und die Mehrheit der verfügbaren Informationen ist anekdotischer Natur. Wir müssen vorsichtig sein.“

Sydney, die Caron 2025 verließ, nimmt weiterhin ein GLP-1. Heute, sagt sie, wacht sie fast jeden Morgen um fünf Uhr auf, um zu malen, bevor sie zu ihrem Nine-to-five-Job aufbricht.

„Meine besten Werke habe ich nüchtern geschaffen – das ist ein Gefühl, das mir keine Droge geben kann“, sagt sie. „Wenn ich weiß, wie viel ich erreichen kann, glaube ich, dass ich noch sehr lange ein GLP-1 nehmen werde.“