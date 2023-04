Michael Jackson bedankte sich für Eminem-Diss

Mchael Jackson war zwar ein Megastar und erfolgreich wie kaum ein anderer Musiker vor oder nach ihm, aber Kritik tat ihm weh wie jedem anderen auch. Das bestätigte nun HipHop-Mogul Benzino.

In einem Podcast-Gespräch in der „Gauds Show“ sagte er, dass Michael Jackson ihm einst dafür dankte, dass er sich mit Eminem angelegt hat.

Benzino: „Ich kannte Michael. Ich habe ihn durch Teddy [Riley] getroffen. Er hat mich angerufen und sich bei mir bedankt.“

Über den Grund des Anrufs verriet er: „Als Eminem ihn mit der Feuersituation in dem [‚Just Lose It‘]-Video beleidigte, rief Michael an (…) und ich saß da und hörte ihm zu. Und er hat sich tatsächlich bei mir bedankt.“

Das Video zu „Just Lose It“ wurde 2004 veröffentlicht. Darin veralberte Eminem seinen großen Kollegen Michael Jackson, nahm Gerüchte über Schönheitsoperationen auf und stellte die Szene nach, als am Set des Pepsi-Werbespots von 1984 die Haare des Musikers Feuer fingen (was Jacksons Leben danach entscheidend veränderte).

Eminem vs. Benzino

Der Streit zwischen Eminem und Benzino begann Anfang der 2000er Jahre, als Benzino noch Chefredakteur des Hip-Hop-Magazins „The Source“ war. Die Musiker gerieten in Konflikt, als The Source Eminems Album „The Eminem Show“ abkanzelte und ihn beschuldigte, ein Rassist zu sein bzw. die Hip-Hop-Kultur mit Füßen zu treten.

Eminem reagierte auf diese Vorwürfe in mehreren Songs, darunter „Nail in the Coffin“ und „The Sauce“, in denen er Benzino und „The Source“ scharf kritisierte. Benzino veröffentlichte danach ebenfalls mehrere Diss-Tracks gegen Eminem.