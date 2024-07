Auf die 2020er Platte „Music to be Murdered by“ folgt jetzt „The Death of Slim Shady“: Eminem hat bereits eine Weile mit dem Anteasern seines neuen Werkes verbracht. Nun gibt es einen Release-Termin – und zwar noch in diesem Monat. Am 12. Juli wird das zwölfte Studioalbum des US-Rappers erscheinen. Einen ersten, ziemlich unheimlichen Trailer gibt es bereits dazu.

Horror-Trailer zum Album

Der Trailer beginnt mit einer Unwetter-Szene. Draußen stürmt es und drinnen – im Krankenhaus – bringt eine Frau ihr Baby zur Welt. Im nächsten Moment öffnet das Neugeborene die pechschwarzen Augen, enthüllt eine gespaltene Zunge und Hörner, die aus seiner Stirn wachsen … Diese schaurige Szene wird von Blitz und Donner untermalt, während das Krankenhauspersonal und die Mutter vor Entsetzen erstarren. Die Erkenntnis, was sie da geboren hat, löst ein gemeinschaftliches „Holy Shit“ aus.

Am Ende des Trailers wird der Name des Albums, „The Death of Slim Shady“, sowie das Veröffentlichungsdatum (12. Juli) eingeblendet.

Dr. Dre packte bei Jimmy Kimmel über Eminem aus

Seit seinem Debüt im Jahr 1996 hat Eminem elf Alben veröffentlicht, von denen neun die Spitze der Charts erreichten. Dass er an seinem zwölften Werk arbeitet, wurde bereits im Frühjahr bestätigt. Und das etwas unkonventionell – während eines Besuchs von 50 Cent, Snoop Dogg und Dr. Dre in der amerikanischen Late-Night-Show „Jimmy Kimmel Live“. Dr. Dre verriet dort nicht nur, dass Eminem aktuell am nächsten Album werkelt, sondern auch, dass er selbst wieder daran beteiligt ist.

Einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf „The Death of Slim Shady“ bot der Rapper schon mit der Single „Houdini“, die er live bei einem Konzert zur Wiedereröffnung der Michigan Central Station in seiner Heimatstadt Detroit präsentierte. Der Song enthält ein Sample der 1982er Single „Abracadabra“ der Steve Miller Band und ist ein typischer Eminem-Track, vollgepackt mit Referenzen auf seine 25-jährige Karriere.

Ein weiterer Teaser-Track mit dem Titel „Tobey“ wird am Dienstag, dem 2. Juli, veröffentlicht. Dieser Song ist eine Zusammenarbeit mit den Rappern Big Sean und BabyTron und wird von einem Musikvideo begleitet, das von Cole Bennett, alias Lyrical Lemonade, produziert wurde. Das Video soll am 5. Juli erscheinen.