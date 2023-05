„Emotion Sickness“: Queens of the Stone Age mit Single und Album-Ankündigung

Josh Homme von Queens Of The Stone Age.

Queens of the Stone Age melden sich zurück: Am heutigen Donnerstag (11. Mai) ist die Single „Emotion Sicknes“ erschienen, mit der die kalifornischen Alternative-Rocker ihre neue Platte „In Times New Roman…“ ankündigen. Das Album wird am 16. Juni erscheinen – als CD und Vinyl in verschiedenen Farben, sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen.

Die Ankündigung folgt auf einen Teaser, den die Gruppe auf ihren Social-Media-Kanälen teilte.

Nachdem sich die Band eine Zeitlang verloren fühlte, kehrten sie mit neuer Motivation ins Studio zurück, um sich wieder ihrem lauten und rohen Rock zu widmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Album werde die bislang bissigsten Texte aus der Feder von Josh Homme enthalten.

Auch das Cover der kommenden Platte wurde schon geteilt: