Queens of the Stone Age bieten neue Hörprobe an: „The World is Gonna End“

Queens of the Stone Age haben auf Twitter einen Teaser gepostet, der Teil einer zukünftigen, neuen Single sein könnte. Zuvor kündigten sie an, dass das ihre „besondere Woche ist!“.

Ihr Tweet mit dem Musikvideo-Trailer wurde mit dem Satz „The World is Gonna End“ („Die Welt wird untergehen“) betitelt, potenziell der Name ihres neuen Tracks. Der Zehn-Sekunden-Clip zeigt eine Frau mit langen roten Fingernägeln, die neben einer brennenden Weltkugel auf ein Tamburin schlägt, während sie den Liedtext mitsingt: „I don’t care what the people know / The world’s gonna end in a month or so.“

Diese Überraschungen findet man nicht nur im Netz. An der Seite eines Gebäudes im Londoner Broadway Market wurde ein kryptisches Plakat geklebt. Darauf steht „Long live the Queens“ mit dem „S“ im Graffiti-Stil. Auf dem Plakat war auch derselbe Kranz zu sehen wie am Ende des Trailers.

Diese Spuren hinterlassen sie kurz vor dem Start ihrer Tour in Ohio am 26. Mai. Nach Deutschland geht es auch, mit zwei Auftritten, am 16.06 und 18.06 bei den Hurricane- und Southside Festivals.