Eröffnungsstücke auf Alben werden häufig unterschätzt: Von Musikern wohl durchdachte, instrumentale Einleitungen verleiten Hörer häufig dazu, gleich zum zweiten, stärkeren Song weiter zu klicken.

Es gibt jedoch einige überwältigende Opener, die Hörern schon mit den ersten Takten Sinn und Zweck des Albens erklären können. Die ROLLING-STONE-Redaktion hat 23 der besten gelistet.

R.E.M. – „Begin The Begin“ vom Album „Lifes Rich Pageant“ (1986)

Nicht nur wegen des Titels das perfekte Einstiegslied in ein Album, das vom Leben im Amerika der 80er-Jahre erzählt und von all den Dingen, die sich ändern müssen. Michael Stipe singt plötzlich ganz verständlich, und seine Worte sind so wachrüttelnd wie wahr. „Birdie in the hand for life’s rich demand/ The insurgency began and you missed it“, stellt er fest und fordert: „Let’s begin again, begin the begin!“ Peter Bucks zwingende Gitarren, Mike Mills herrlicher Backgroundgesang – alles da, was ein klassischer R.E.M.-Song braucht.

Randy Newman: „It‘s Money That I Love“ vom Album „Born Again“ (1979)

Zwei Jahre zuvor hatte er sich mit „Short People“ unbeliebt gemacht, einem der unwahrscheinlichsten Hits aller Zeiten. „Born Again“ ist eine Platte über den Verdacht auf Spionage und abgebrochene Existenzen, effeminierte Tänzer und hübsche Jungs, Tabakfarmer und Kriegsgveteranen, das Electric Light Orchestra und die Lust, in der Öffentlichkeit die Hosen auszuziehen. Der erste Song beginnt mit kräftigen Klavierkadenzen: „I don’t love the mountains/ And I don’t love the sea/ And I don’t love Jesus/ He never done a thing for me/ It‘s money that I love.“ Der Erzähler teilt mit, dass man Liebe vielleicht nicht kaufen kann – aber ein halbes Pfund Kokain und ein 17-jähriges Mädchen sind auch nicht schlecht. Randy Newman versteht noch immer nicht, weshalb das Stück kein Hit wurde.

