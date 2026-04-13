„Euphoria“-Premiere ehrt Eric Dane und Angus Cloud

Die Staffel-3-Premiere von „Euphoria“ hat den Schauspielern Eric Dane und Angus Cloud sowie Produzent Kevin Turen gedacht. Die HBO-Serie eröffnete mit einer Gedenkwidmung für Dane, der im Februar nach einem Kampf gegen ALS gestorben ist, und endete mit einer „In Memoriam“-Einblendung für alle drei.

Die Episode griff außerdem das Schicksal von Clouds Figur Fezco auf, die der Schauspieler zwei Staffeln lang verkörpert hatte, bevor er 2023 starb. In der Premiere besucht Rue (Zendaya) ihre Schulfreundin Lexi (Maude Apatow) in Los Angeles und drängt sie, Fezco anzurufen – der gerade eine 30-jährige Haftstrafe absitzt.

„Euphoria“-Schöpfer Sam Levinson erklärte, er habe die Figur bewusst in der Welt der Serie präsent halten wollen. „Angus in der Geschichte am Leben zu halten war so etwas wie: Wenn ich es im echten Leben nicht kontrollieren konnte, kann ich es zumindest in der Arbeit“, sagte er gegenüber ROLLING STONE.

Levinson über den Verlust

Levinson fügte hinzu: „Der Schmerz um Angus hat die Staffel zutiefst geprägt. Er war jemand, den ich sehr geliebt habe. Und für den ich sehr hart gekämpft habe. Ich habe selbst mit Sucht zu tun gehabt, ich kenne das Thema gut. Man ist also immer irgendwie vorbereitet – aber Angus zu verlieren hat mich wirklich erschüttert und aus vielen Gründen wütend gemacht.“

Turen, Produzent von „Euphoria“ und Levinsons Serie „The Idol“, starb ebenfalls 2023. Dane wird in Staffel 3 noch zu sehen sein – in einem seiner letzten gedrehten Auftritte vor seinem Tod.

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„Eric hat mich angerufen, bevor wir mit den Dreharbeiten begannen, und mir von seiner ALS-Diagnose erzählt. Wir haben lange miteinander geredet“, sagte Levinson gegenüber ROLLING STONE. „Ich habe ihm gesagt: ‚Wie auch immer du auftauchst, ich werde es zum Funktionieren bringen.‘ Er hatte eine große Würde. Er war ein wunderbarer Mensch – klug und beseelt … und in der Lage, in [Cal] die Balance zwischen Humor und Tragik zu finden. Ich habe ihn sehr geliebt. Ich konnte mich verabschieden.“

Acht Episoden, sonntags auf HBO

Danes Figur taucht zwar in der Premiere noch nicht auf, wird aber im weiteren Verlauf der Staffel zu sehen sein. Staffel 3 umfasst insgesamt acht Episoden und läuft sonntags auf HBO.